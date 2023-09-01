Saturday, 02 September 2023 03:29 GMT

رونالدو يقود البرتغال في تصفيات أوروبا 2024

9/1/2023 2:30:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اختير نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو مجدداً يوم الجمعة، في تشكيلة منتخب البرتغال التي تخوض مواجهتي سلوفاكيا ولوكسمبورغ ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024.

وتتصدر البرتغال بطلة أوروبا السابقة المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة لنهائيات العام المقبل في ألمانيا.

وتواجه "برازيل أوروبا" منتخب سلوفاكيا في براتيسلافا الجمعة المقبل، قبل أن تستضيف لوكسمبورغ بعدها بثلاثة أيام.

وقال مدرب منتخب البرتغال الإسباني روبرتو مارتينيز عن رونالدو الذي سجل خمسة أهداف في أربع مباريات بالتصفيات حتى الآن، إنه لاعب شارك في 200 مباراة، هذا شيء فريد من نوعه. يمكنني أن أخبركم أنني سعيد جداً بوجود كريستيانو رونالدو في فريقي.

كما ضمّ مارتينيز لاعبي خط الوسط اللذين يشاركان في الدوري السعودي أيضاً، أوتافيو من النصر وروبن نيفيز من الهلال، واستدعى ظهير وولفرهامبتون الإنجليزي توتي للمرة الأولى.

*وفي ما يأتي تشكيلة البرتغال:

في حراسة المرمى:

ديوغو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي)، روي باتريسيو (روما الإيطالي).

في الدفاع:

ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، نيلسون سيميدو وتوتي (وولفرهامبتون الإنجليزي)، جواو كانسيلو وروبن دياش (مانشستر سيتي الإنجليزي)، دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، غونسالو إيناسيو (سبورتينغ).

في خط الوسط:

جواو بالينيا (فولهام الإنجليزي)، روبن نيفيز (الهلال)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، أوتافيو (النصر)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، وبرناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

في الهجوم:

ريكاردو هورتا (براغا)، رافايل لياو (ميلان الإيطالي)، جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، كريستيانو رونالدو (النصر)، بيدرو نيتو (وولفرهامبتون)، غونسالو راموس (باريس سان جيرمان)، وديوغو جوتا (ليفربول الإنجليزي).



MENAFN01092023000072011014ID1106996900

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث