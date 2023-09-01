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مدرب إسبانيا يستدعي موهبة برشلونة لمباراتي جورجيا وقبرص

9/1/2023 2:30:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وجه مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم أوسكار دي لا فوينتي الدعوة إلى الجناح الواعد لنادي برشلونة المغربي الأصل لامين يامال (16 عاما) للمباراتين ضد جورجيا وقبرص في 8 و12 سبتمبر ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024.

وأثار يامال منافسة كبيرة بين المغرب حيث جذور والده وإسبانيا حيث ولد في برشلونة لكن اللاعب الذي يحمل أيضا الجنسية الغينية الاستوائية من والدته قرر الدفاع عن ألوان "لا روخا".

وبات يامال يملك فرصة أن يصبح أصغر لاعب في التاريخ يلعب مباراة مع المنتخب الإسباني، بعمر 16 عامًا فقط في حال مشاركته في إحدى المباراتين ضد جورجيا وقبرص.

وكان مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي أعرب يوم الخميس خلال إعلانه تشكيلة أسود الأطلس لمباراتيهم ضد ليبيريا في تصفيات أمم إفريقيا وبوركينا فاسو وديا، عن أمله في أن يختار يامال الدفاع عن ألوان المغرب بدل "لا روخا"، مشددا على أن "القرار يعود له".

وقال الركراكي "عملنا أنا ورئيس (الاتحاد) الجامعة (فوزي لقجع) لكي يأتي لامين للعب معنا، لكنه يبقى خيارا شخصيا وليس سهلا بالنسبة ليافع في عمر السادسة عشرة".

وأضاف "اجتمعت به وعرضت عليه مشروعنا لكن القرار يعود إليه"، مؤكدا أنه كان من ضمن أولويات الاتحاد المغربي حتى قبل بدء مهامه مدربا للمنتخب قبل عام.

وأوضح أنه أثار اهتمام كشافة الاتحاد المغربي في اسبانيا "منذ أن كان عمره 10 أعوام، إنه نجم عالمي مستقبلا".

وتابع "عملنا ما يلزم ليكون معنا، لكن لا يمكننا أن نجبر لاعبا على اختيار المغرب، خصوصا أنه ولد في الخارج ولعب لاسبانيا في فئات صغرى. نتمنى أن يلعب معنا، لكن لا أستطيع أن أؤكد اليوم أنه سيأتي".

ولفت يامال الأنظار في بداية الموسم بتألقه مع برشلونة وتحديدا مباراته الأخيرة في الدوري ضد مضيفه فياريال (4-3) بصناعته الهدفين الأول بتمريرة إلى غافي، والثالث لتسديدة ارتدت من القائم وتابعها الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي داخل المرمى.

وقال عنه لا فوينتي في المؤتمر الصحافي لإعلان تشكيلته "إنه رائع. حان الوقت للوثوق به".

وسبق أن أثار لاعب آخر لبرشلونة هو عبد الصمد الزلزولي تنافسا بين المغرب واسبانيا، حيث رفض أواخر العام 2021 اللعب لأسود الأطلس قبل أن يغير رأيه ويشارك معه في مونديال 2022 في قطر ويقود المنتخب الاولمبي تحت 23 عاما الى الفوز بكأس امم افريقيا والتأهل لأولمبياد باريس 2024.

كذلك الشأن بالنسبة لمنير الحدادي الذي فضّل هو الآخر المنتخب الاسباني ولعب له مباراة واحدة خلال فترة تألقه مع برشلونة أيضا، قبل أن يدافع عن قميص أسود الأطلس العام 2021، مستفيداً من تعديلات أدخلها الاتحاد الدولي للعبة حول قانون تغيير جنسية اللاعب.

وضمت التشكيلة الاسبانية أيضا أليكس باينا (فياريال) وأبيل رويز (براغا البرتغالي) اللذين تألقا مع منتخب بلادهما الأولمبي في كأس أوروبا هذا الصيف.

وعاد المدافع السابق لتشيلسي الإنجليزي ومرسيليا الفرنسي سيزار أزبيليكويتا، المنتقل هذا الصيف الى أتلتيكو مدريد، الى صفوف المنتخب على غرار ظهير برشلونة أليخاندرو بالدي والفرنسيين الأصل روبن لو نورمان (ريال سوسيداد) وإيمريك لابورت (النصر السعودي).

وهنا التشكيلة:

- لحراسة المرمى: كيبا (ريال مدريد)، أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، دافيد رايا (برنتفورد الانجليزي)

- للدفاع: إيمريك لابورت (النصر السعودي)، دافيد غارسيا (أوساسونا)، روبن لو نورماند (ريال سوسيداد)، داني كارفاخال (ريال مدريد)، سيزار أزبيليكويتا (أتلتيكو مدريد)، باو توريس (أستون فيلا الإنجليزي)، أليخاندرو بالدي (برشلونة)، خوسيه لويس غايا (فالنسيا).

- للوسط: رودريغو هرنانديز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، مارتن زوبيميندي وميكل ميرينو (ريال سوسيداد)، فابيان رويز (باريس سان جيرمان الفرنسي)، غافي (برشلونة)، أليكس باينا (فياريال).

- للهجوم: ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)، خوسيلو (ريال مدريد)، ماركو أسنسيو (باريس سان جيرمان)، نيكو وليامس (أتلتيك بلباو)، داني أولمو (لايبزيغ الألماني)، لامين يامال (برشلونة)، أبيل رويز (براغا البرتغالي).



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