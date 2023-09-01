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كفرسوم والقوقازي يدركان الفوز بدوري كرة اليد

9/1/2023 2:30:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد فاز فريق، كفرسوم على فريق الكتة بنتيجة 37-33 في المباراة التي جرت اليوم في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب ضمن لقاءات الجولة السادسة من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد.
وفي المباراة الأخرى فاز فريق القوقازي على فريق يرموك الشونة بنتيجة 44-36.
وتستكمل لقاءات الجولة السادسة يوم غد السبت باقامة مباراتين في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، حيث يلتقي فريقا العربي والأهلي عند الساعة السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا الحسين والسلط عند الساعة الثامنة مساء.



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