كفرسوم والقوقازي يدركان الفوز بدوري كرة اليد
التاريخ
9/1/2023 2:30:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمان - الغد فاز فريق، كفرسوم على فريق الكتة بنتيجة 37-33 في المباراة التي جرت اليوم في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب ضمن لقاءات الجولة السادسة من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد.
وفي المباراة الأخرى فاز فريق القوقازي على فريق يرموك الشونة بنتيجة 44-36.
وتستكمل لقاءات الجولة السادسة يوم غد السبت باقامة مباراتين في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، حيث يلتقي فريقا العربي والأهلي عند الساعة السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا الحسين والسلط عند الساعة الثامنة مساء.
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