(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- افتتحت حكومة مدينة طوكيو يوم 9 أغسطس 2023 موقع "#Tokyo Tokyo BASE: للعلاقات العامة خاصًا بالمدينة في صالة 3 في مطار هانيدا الدولي في مدينة طوكيو وبوابة اليابان إلى الطيران.
سنعمل في موقع "#Tokyo Tokyo BASE" على بيع "طوكيو أومياغي (هدايا طوكيو التذكارية)" التي تم ابتكارها بشكل مشترك بين حكومة مدينة طوكيو وشركات خاصة، مثل المصنوعات اليدوية التقليدية وكذلك الأدوات المكتبية والمواد الغذائية، وذلك لإعطاء كل من الزوار اليابانيين والأجانب لمحة عن طوكيو، حيث تتعايش العادات مع الثقافة المتطورة منذ عهد إيدو. بالإضافة إلى بيع الهدايا التذكارية، فستنعقد كذلك تجارب ثقافية يابانية عملية وورش عمل في المتجر للترويج لجاذبية طوكيو.
شخصيتا Hello Kitty و Hakken تمارسان العلاقات العامة من أجل "طوكيو أومياغي (هدايا طوكيو التذكارية)"!
ظهرت شخصية Hello Kitty من مسلسل Sanrio الشهير عالميًا وشخصية Hakken ذات الملابس الخاصة، والتي تمثل سفيرًا للسياحة في طوكيو، باعتبارهما ضيفين مميزين في المراسم التي تحتفل بالافتتاح وفي فعالية داخل المتجر شكلت افتتاحًا مبهجًا.
علّق Hakken على افتتاح المتجر قائلاً "أنا أتطلع إلى طبيعة الأشياء التي سيتم تقديمها." عند زيارة المتجر وتجربة أوميكوجي (أشرطة التنبؤ بالمستقبل)، كان يبدو أن مروحة السرو التي أوصت بها أوميكوجي أثارت إعجابه وقال إن لها "رائحة تبعث على الاسترخاء".
قالت Akiko Matsumoto، نائبة مدير مكتب الشؤون الصناعية والعمالية في حكومة مدينة طوكيو ضمن تعليقاتها على الافتتاح "أريدكم أن تجربوا في هذا المتجر جوانب الجاذبية المتنوعة في المدينة".
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نظرة عامة على المتجر
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العنوان:
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صالة 3 في مطار هانيدا، الطابق الرابع، سوق إيدو (2-6-5، مطار هانيدا، أوتاكو، طوكيو)
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ساعات العمل:
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8:00 إلى 9:00 مساء
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محتوى التطبيق:
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المبيعات في "طوكيو أومياغي (هدايا طوكيو التذكارية)"
يرجى الاطلاع على الموقع الإلكتروني الرسمي لمعرفة المنتجات.
تقديم تجارب وورش عمل ثقافية يابانية اللافتات وركن العلاقات العامة وما إلى ذلك مما يعكس "واقع" طوكيو
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