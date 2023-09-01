شخصيتا Hello Kitty و Hakken تمارسان العلاقات العامة من أجل "طوكيو أومياغي (هدايا طوكيو التذكارية)"!

ظهرت شخصية Hello Kitty من مسلسل Sanrio الشهير عالميًا وشخصية Hakken ذات الملابس الخاصة، والتي تمثل سفيرًا للسياحة في طوكيو، باعتبارهما ضيفين مميزين في المراسم التي تحتفل بالافتتاح وفي فعالية داخل المتجر شكلت افتتاحًا مبهجًا.

علّق Hakken على افتتاح المتجر قائلاً "أنا أتطلع إلى طبيعة الأشياء التي سيتم تقديمها." عند زيارة المتجر وتجربة أوميكوجي (أشرطة التنبؤ بالمستقبل)، كان يبدو أن مروحة السرو التي أوصت بها أوميكوجي أثارت إعجابه وقال إن لها "رائحة تبعث على الاسترخاء".

قالت Akiko Matsumoto، نائبة مدير مكتب الشؤون الصناعية والعمالية في حكومة مدينة طوكيو ضمن تعليقاتها على الافتتاح "أريدكم أن تجربوا في هذا المتجر جوانب الجاذبية المتنوعة في المدينة".