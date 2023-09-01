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حكومة مدينة طوكيو تفتتح موقعًا للعلاقات العامة #Tokyo Tokyo Base في صالة 3 في مطار هانيدا الدولي!

9/1/2023 2:26:10 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- افتتحت حكومة مدينة طوكيو يوم 9 أغسطس 2023 موقع "#Tokyo Tokyo BASE: للعلاقات العامة خاصًا بالمدينة في صالة 3 في مطار هانيدا الدولي في مدينة طوكيو وبوابة اليابان إلى الطيران.
سنعمل في موقع "#Tokyo Tokyo BASE" على بيع "طوكيو أومياغي (هدايا طوكيو التذكارية)" التي تم ابتكارها بشكل مشترك بين حكومة مدينة طوكيو وشركات خاصة، مثل المصنوعات اليدوية التقليدية وكذلك الأدوات المكتبية والمواد الغذائية، وذلك لإعطاء كل من الزوار اليابانيين والأجانب لمحة عن طوكيو، حيث تتعايش العادات مع الثقافة المتطورة منذ عهد إيدو. بالإضافة إلى بيع الهدايا التذكارية، فستنعقد كذلك تجارب ثقافية يابانية عملية وورش عمل في المتجر للترويج لجاذبية طوكيو.

شخصيتا Hello Kitty و Hakken تمارسان العلاقات العامة من أجل "طوكيو أومياغي (هدايا طوكيو التذكارية)"!

ظهرت شخصية Hello Kitty من مسلسل Sanrio الشهير عالميًا وشخصية Hakken ذات الملابس الخاصة، والتي تمثل سفيرًا للسياحة في طوكيو، باعتبارهما ضيفين مميزين في المراسم التي تحتفل بالافتتاح وفي فعالية داخل المتجر شكلت افتتاحًا مبهجًا.

علّق Hakken على افتتاح المتجر قائلاً "أنا أتطلع إلى طبيعة الأشياء التي سيتم تقديمها." عند زيارة المتجر وتجربة أوميكوجي (أشرطة التنبؤ بالمستقبل)، كان يبدو أن مروحة السرو التي أوصت بها أوميكوجي أثارت إعجابه وقال إن لها "رائحة تبعث على الاسترخاء".

قالت Akiko Matsumoto، نائبة مدير مكتب الشؤون الصناعية والعمالية في حكومة مدينة طوكيو ضمن تعليقاتها على الافتتاح "أريدكم أن تجربوا في هذا المتجر جوانب الجاذبية المتنوعة في المدينة".

نظرة عامة على المتجر

العنوان:

صالة 3 في مطار هانيدا، الطابق الرابع، سوق إيدو (2-6-5، مطار هانيدا، أوتاكو، طوكيو)

ساعات العمل:

8:00 إلى 9:00 مساء

محتوى التطبيق:

  • المبيعات في "طوكيو أومياغي (هدايا طوكيو التذكارية)"
    يرجى الاطلاع على الموقع الإلكتروني الرسمي لمعرفة المنتجات.
  • تقديم تجارب وورش عمل ثقافية يابانية
  • اللافتات وركن العلاقات العامة وما إلى ذلك مما يعكس "واقع" طوكيو

حقوق النشر © لعام 2023 لصالح شركة SANRIO CO., LTD. APPR.NO L642720

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

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