(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) --أعلنت شركة Rimini Street, In . (المدرجة في بوصة ناسداك تحت اسم: RMNI)، وهي مزود عالمي لدعم البرامج والمنتجات والخدمات الشاملة للمؤسسات، ومزود دعم الطرف الثالث الرائد لبرامج Oracle وSAP، وشريك Salesforce وAWS، أعلنت اليوم عن توسيع Rimini SupportTM لمنتجات SAP لتشمل حلول صناعة SAP. يواجه المرخص لهم من SAP حالات من الشك بالإضافة إلى التكلفة الإضافية عند ترحيل قدرات الصناعة إلى S/4HANA قد يُطلب من المرخص لهم الذين يديرون حلول صناعة SAP مع ECC استبدال أو إعادة تنفيذ الوحدات والقدرات الخاصة بالصناعة، حيث إن العديد من قدرات الصناعة المكافئة ليست هي نفسها، أو لن تكون متاحة على S/4HANA. في بعض الحالات، تقدم SAP حلاً مختلفًا تمامًا قد يعتمد على منتجات SAP أو المنتجات المقدمة من الشركاء. قال Luiz Mariotto، نائب رئيس المجموعة ومدير المنتج الرئيسي لشركة SAP في Rimini Street "لقد استثمرت العديد من الشركات بكثافة في تخصيص حلول SAP الصناعية لمتطلبات أعمالها المحددة، وتعتمد عليها الآن لتشغيل عمليات الأعمال الأساسية الحيوية للمهام. لكنهم لا يريدون أيضًا تحمل تكلفة الحلول ومخاطر استبدالها وإعادة تنفيذها لمجرد البقاء مدعومين بالكامل، إذا كانت هناك وظائف مكافئة متاحة" وتابع Mariotto: "هناك حالة من عدم اليقين بين عملاء SAP الذين يديرون حلول الصناعة". "إذ لم تلتزم SAP علنًا بتوفير نفس قدرات حلول الصناعة في S/4HANA. وستدعم Rimini Street حلول SAP الصناعية لمدة 15 عامًا إضافيًا على الأقل وستقدم الدعم للتخصيصات، ما يسمح للعملاء بتجنب الترقيات القسرية مع منح الكثير من الوقت والمرونة لهم للتخطيط لإستراتيجية تخطيط موارد المؤسسات طويلة الأجل المتوافقة مع احتياجات عملهم". توفر Rimini Street خبرة عالمية مثبتة وتركيزًا صناعيًا تحظى Rimini Street بثقة المؤسسات الرائدة لتقديم خدمات الدعم لبرامجها المؤسسية ذات المهام الحيوية في العديد من الصناعات. يمكّن العرض الموسع المؤسسات التي تدير حلول SAP الصناعية من زيادة استثماراتها إلى أقصى حد من خلال توفير دعم طويل الأجل ومحسّن لمدة تصل إلى 15 عامًا إضافية، وتحقيق وفورات كبيرة وموثوقية ومرونة وتكاليف يمكن التنبؤ بها من خلال خدمات Rimini SupportTM. يمكن تقديم Rimini Support لحلول صناعة SAP للعملاء الذين يديرون مجموعات وظائف الأعمال والوظائف الإضافية الخاصة بصناعة SAP كجزء من أنظمة SAP Business Suite وECC وS/4HANA الخاصة بهم. يشمل Rimini Support لحلول صناعة SAP ما يلي:

SAP IS-Retail
SAP IS-Oil
SAP IS-Utilities
SAP IS-Mills
SAP IS-Mining
SAP IS-Aerospace & Defense
SAP IS-Automotive SAP IS-Apparel & Footwear
SAP IS-Public Sector
SAP IS-Higher Education
SAP IS-Healthcare
SAP IS-Te
SAP IS-Media
SAP IS-Insurance SAP IS-Banking



Rimini Support لحلول SAP الصناعية يحقق نتائج استثنائية للعملاء

تقدم Rimini Street بالفعل الدعم للعديد من العملاء في جميع أنحاء العالم باستخدام حلول SAP الصناعية، بما في ذلك Proton، وهي شركة تصنيع سيارات وطنية رائدة في ماليزيا تحتل المرتبة الثانية في إجمالي مبيعات السيارات في البلاد. تدعم شركة Rimini Street نظام تخطيط موارد المؤسسات من SAP الخاص بشركة Proton والذي يغطي قطاع السيارات، وتخطيط الإنتاج، والمبيعات والتوزيع، وإدارة المواد، وتحسين التخطيط المتقدم، وصيانة المصانع، والشؤون المالية، والموارد البشرية، وكشوف المرتبات.

من خلال التحول إلى Rimini Street، خفضت Proton على الفور رسوم الصيانة السنوية بنسبة 50%، ما ساعد على تمويل توسيع مصنعها في مدينة Tanjung Malim، في Perak لاستيعاب كميات أكبر من الإنتاج.

قالت MarhalMatari، المديرة العليا لإدارة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في شركة Proton: "أحد أسباب اختيارنا لحل Rimini Street هو أننا لا نشعر بالضغط لضرورة الترقية إلى SAP S/4HANA في عام 2027 إذا لم تكن المؤسسة مستعدة للقيام بالاستثمار؛ وسيظل لدينا الدعم اللازم".

حققت Proton بالفعل نتائج محسنة مع Rimini Support لحلول صناعة SAP، بما في ذلك:



تخفيض بنسبة 50% في رسوم الصيانة السنوية: ساعدت الوفورات الناتجة عن التحول إلى دعم مستقل من طرف ثالث في تمويل توسع المصنع وساعدت Proton في تقليل نفقاتها التشغيلية الإجمالية.

دعم الصيانة الآمنة لنظام تخطيط موارد المؤسسات الحالي من SAP : تستطيع Proton الآن الاعتماد بثقة على تطبيقات SAP الحالية لسنوات قادمة.

خدمات الدعم الشخصية: حل سريع وفعال للمشكلات بقيادة مهندس دعم أساسي؛ مع تضمين دعم التخصيصات والخدمات الاستشارية الإستراتيجية. المرونة في تحديد ما إذا كان سيتم الانتقال إلى S/4HANA أم لا ومتى يتم ذلك: يمكن لشركة Proton بناء إستراتيجية طويلة الأجل لتخطيط موارد المؤسسات وفقًا لجدولها الزمني الخاص أثناء تشغيل بيئة SAP مستقرة.

وأضاف Matari: تجعل Rimini Street العملاء يشعرون بالأهمية. ففريقهم يطمئننا للغاية عندما تنشأ المشاكل، ويتابع بانتظام فريقنا، وهو أمر مهم بالنسبة لي. كما أن وقت الاستجابة من وقت تسجيل فريقي لتذكرة دعم إلى وقت تلقي الرد من Rimini Street رائع. لا يملك أعضاء فريقي حتى الوقت للذهاب وصنع فنجان من القهوة، وهذه هي السرعة التي تعود بها Rimini Street إلى عملائها".

استكشف مجموعة Rimini Street الكاملة من الدعم فائق الاستجابة والموثوق به والمثبت والخدمات المدارة والأمان والتكامل والقابلية للملاحظة والخدمات المهني وحلول Rimini ONETM للاستعانة بمصادر خارجية من البداية إلى النهاية لتطبيقات SAP وOracle وSalesforce لتعزيز الميزة التنافسية والربحية والنمو.

شركة Rimini Street, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت اسم: RMNI)، هي إحدى شركات ®Russell 2000‏، ومزود عالمي للدعم من البداية إلى النهاية لبرمجيات المؤسسات والمنتجات والخدمات، ومزود رائد لدعم الأطراف الخارجية لبرمجيات Oracle وSAP وشريك Salesforce وAWS. تنتشر الشركة في جميع أرجاء العالم، وتقدم مجموعة شاملة من الحلول الموحدة لتشغيل تطبيقات المؤسسة وقواعد بياناتها وبرمجياتها التكنولوجية وإدارتها ودعمها وتخصيصها وتهيئتها وتوصيلها وحمايتها ورصدها وتحسينها، وتُمكّن العملاء من تحقيق نتائج أعمال أفضل، وتقليل التكاليف كثيرًا وإعادة تخصيص الموارد لتحقيق الابتكار. حتى الآن، اعتمدت أكثر من 5200 شركة من شركات Fortune 500، وFortune Global 100، والسوق المتوسطة، والقطاع العام، وغيرها من المنظمات من مجموعة واسعة من الصناعات على Rimini Street كمزود موثوق لحلول برمجيات المؤسسات.

