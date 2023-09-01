(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) --أعلنت شركة Rimini Street, In . (المدرجة في بوصة ناسداك تحت اسم: RMNI)، وهي مزود عالمي لدعم البرامج والمنتجات والخدمات الشاملة للمؤسسات، ومزود دعم الطرف الثالث الرائد لبرامج Oracle وSAP، وشريك Salesforce وAWS، أعلنت اليوم عن توسيع Rimini SupportTM لمنتجات SAP لتشمل حلول صناعة SAP. يواجه المرخص لهم من SAP حالات من الشك بالإضافة إلى التكلفة الإضافية عند ترحيل قدرات الصناعة إلى S/4HANA قد يُطلب من المرخص لهم الذين يديرون حلول صناعة SAP مع ECC استبدال أو إعادة تنفيذ الوحدات والقدرات الخاصة بالصناعة، حيث إن العديد من قدرات الصناعة المكافئة ليست هي نفسها، أو لن تكون متاحة على S/4HANA. في بعض الحالات، تقدم SAP حلاً مختلفًا تمامًا قد يعتمد على منتجات SAP أو المنتجات المقدمة من الشركاء. قال Luiz Mariotto، نائب رئيس المجموعة ومدير المنتج الرئيسي لشركة SAP في Rimini Street "لقد استثمرت العديد من الشركات بكثافة في تخصيص حلول SAP الصناعية لمتطلبات أعمالها المحددة، وتعتمد عليها الآن لتشغيل عمليات الأعمال الأساسية الحيوية للمهام. لكنهم لا يريدون أيضًا تحمل تكلفة الحلول ومخاطر استبدالها وإعادة تنفيذها لمجرد البقاء مدعومين بالكامل، إذا كانت هناك وظائف مكافئة متاحة" وتابع Mariotto: "هناك حالة من عدم اليقين بين عملاء SAP الذين يديرون حلول الصناعة". "إذ لم تلتزم SAP علنًا بتوفير نفس قدرات حلول الصناعة في S/4HANA. وستدعم Rimini Street حلول SAP الصناعية لمدة 15 عامًا إضافيًا على الأقل وستقدم الدعم للتخصيصات، ما يسمح للعملاء بتجنب الترقيات القسرية مع منح الكثير من الوقت والمرونة لهم للتخطيط لإستراتيجية تخطيط موارد المؤسسات طويلة الأجل المتوافقة مع احتياجات عملهم". توفر Rimini Street خبرة عالمية مثبتة وتركيزًا صناعيًا تحظى Rimini Street بثقة المؤسسات الرائدة لتقديم خدمات الدعم لبرامجها المؤسسية ذات المهام الحيوية في العديد من الصناعات. يمكّن العرض الموسع المؤسسات التي تدير حلول SAP الصناعية من زيادة استثماراتها إلى أقصى حد من خلال توفير دعم طويل الأجل ومحسّن لمدة تصل إلى 15 عامًا إضافية، وتحقيق وفورات كبيرة وموثوقية ومرونة وتكاليف يمكن التنبؤ بها من خلال خدمات Rimini SupportTM. يمكن تقديم Rimini Support لحلول صناعة SAP للعملاء الذين يديرون مجموعات وظائف الأعمال والوظائف الإضافية الخاصة بصناعة SAP كجزء من أنظمة SAP Business Suite وECC وS/4HANA الخاصة بهم. يشمل Rimini Support لحلول صناعة SAP ما يلي:



SAP IS-Retail

SAP IS-Oil

SAP IS-Utilities

SAP IS-Mills

SAP IS-Mining

SAP IS-Aerospace & Defense

SAP IS-Automotive SAP IS-Apparel & Footwear

SAP IS-Public Sector

SAP IS-Higher Education

SAP IS-Healthcare

SAP IS-Te

SAP IS-Media

SAP IS-Insurance SAP IS-Banking

Rimini Support لحلول SAP الصناعية يحقق نتائج استثنائية للعملاء

تقدم Rimini Street بالفعل الدعم للعديد من العملاء في جميع أنحاء العالم باستخدام حلول SAP الصناعية، بما في ذلك Proton، وهي شركة تصنيع سيارات وطنية رائدة في ماليزيا تحتل المرتبة الثانية في إجمالي مبيعات السيارات في البلاد. تدعم شركة Rimini Street نظام تخطيط موارد المؤسسات من SAP الخاص بشركة Proton والذي يغطي قطاع السيارات، وتخطيط الإنتاج، والمبيعات والتوزيع، وإدارة المواد، وتحسين التخطيط المتقدم، وصيانة المصانع، والشؤون المالية، والموارد البشرية، وكشوف المرتبات.

من خلال التحول إلى Rimini Street، خفضت Proton على الفور رسوم الصيانة السنوية بنسبة 50%، ما ساعد على تمويل توسيع مصنعها في مدينة Tanjung Malim، في Perak لاستيعاب كميات أكبر من الإنتاج.

قالت MarhalMatari، المديرة العليا لإدارة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في شركة Proton: "أحد أسباب اختيارنا لحل Rimini Street هو أننا لا نشعر بالضغط لضرورة الترقية إلى SAP S/4HANA في عام 2027 إذا لم تكن المؤسسة مستعدة للقيام بالاستثمار؛ وسيظل لدينا الدعم اللازم".

حققت Proton بالفعل نتائج محسنة مع Rimini Support لحلول صناعة SAP، بما في ذلك:



تخفيض بنسبة 50% في رسوم الصيانة السنوية: ساعدت الوفورات الناتجة عن التحول إلى دعم مستقل من طرف ثالث في تمويل توسع المصنع وساعدت Proton في تقليل نفقاتها التشغيلية الإجمالية.

دعم الصيانة الآمنة لنظام تخطيط موارد المؤسسات الحالي من SAP : تستطيع Proton الآن الاعتماد بثقة على تطبيقات SAP الحالية لسنوات قادمة.

خدمات الدعم الشخصية: حل سريع وفعال للمشكلات بقيادة مهندس دعم أساسي؛ مع تضمين دعم التخصيصات والخدمات الاستشارية الإستراتيجية. المرونة في تحديد ما إذا كان سيتم الانتقال إلى S/4HANA أم لا ومتى يتم ذلك: يمكن لشركة Proton بناء إستراتيجية طويلة الأجل لتخطيط موارد المؤسسات وفقًا لجدولها الزمني الخاص أثناء تشغيل بيئة SAP مستقرة.

وأضاف Matari: تجعل Rimini Street العملاء يشعرون بالأهمية. ففريقهم يطمئننا للغاية عندما تنشأ المشاكل، ويتابع بانتظام فريقنا، وهو أمر مهم بالنسبة لي. كما أن وقت الاستجابة من وقت تسجيل فريقي لتذكرة دعم إلى وقت تلقي الرد من Rimini Street رائع. لا يملك أعضاء فريقي حتى الوقت للذهاب وصنع فنجان من القهوة، وهذه هي السرعة التي تعود بها Rimini Street إلى عملائها".

استكشف مجموعة Rimini Street الكاملة من الدعم فائق الاستجابة والموثوق به والمثبت والخدمات المدارة والأمان والتكامل والقابلية للملاحظة والخدمات المهني وحلول Rimini ONETM للاستعانة بمصادر خارجية من البداية إلى النهاية لتطبيقات SAP وOracle وSalesforce لتعزيز الميزة التنافسية والربحية والنمو.

حول شركة. Rimini Street, Inc

شركة Rimini Street, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت اسم: RMNI)، هي إحدى شركات ®Russell 2000‏، ومزود عالمي للدعم من البداية إلى النهاية لبرمجيات المؤسسات والمنتجات والخدمات، ومزود رائد لدعم الأطراف الخارجية لبرمجيات Oracle وSAP وشريك Salesforce وAWS. تنتشر الشركة في جميع أرجاء العالم، وتقدم مجموعة شاملة من الحلول الموحدة لتشغيل تطبيقات المؤسسة وقواعد بياناتها وبرمجياتها التكنولوجية وإدارتها ودعمها وتخصيصها وتهيئتها وتوصيلها وحمايتها ورصدها وتحسينها، وتُمكّن العملاء من تحقيق نتائج أعمال أفضل، وتقليل التكاليف كثيرًا وإعادة تخصيص الموارد لتحقيق الابتكار. حتى الآن، اعتمدت أكثر من 5200 شركة من شركات Fortune 500، وFortune Global 100، والسوق المتوسطة، والقطاع العام، وغيرها من المنظمات من مجموعة واسعة من الصناعات على Rimini Street كمزود موثوق لحلول برمجيات المؤسسات. لمعرفة المزيد، ترجى زيارة riministreet، والتواصل مع Rimini Street على Twitter وInstagram و Facebook و LinkedIn ‏ (IR - RMNI).

البيانات التطلعية

لا تمثل بعض البيانات المدرجة في هذا المنشور حقائق تاريخية ولكنها بيانات تطلعية لأغراض أحكام الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة الأمريكية لعام 1995. البيانات التطلعية عمومًا مصحوبة بكلمات مثل "توقع"، "تعتقد"، "تواصل"، "يمكن"، "حاليًا"، "تقدر"، "تتوقع"، "مستقبل"، "تنوي"، "قد،" "ربما"، "توقعات"، "خطة"، "ممكن"، "محتمل"، "توقع"، "مشروع"، "يبدو"، "يسعى"، "ينبغي"، "سوف"، أو غير ذلك من الكلمات أو العبارات أو البيانات المشابهة. تشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا للأحداث المستقبلية والفرص المستقبلية والتوسع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. وتستند هذه البيانات إلى افتراضات متغايرة وإلى التوقعات الحالية للإدارة وليست تنبؤات بالأداء الفعلي، كما أنها ليست بيانات للحقائق التاريخية. وتخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر وعدم اليقين متعلقة بأعمال مؤسسة Rimini Street، وقد تختلف النتائج الفعلية جوهريًا. وتتضمن هذه المخاطر ونقاط عدم اليقين، على سبيل المثال لا الحصر، التطورات السلبية والتكاليف المرتبطة بالدفاع عن الدعاوى القضائية قيد النظر أو أي دعاوى قضائية جديدة؛ والتغييرات في بيئة الأعمال التي تعمل فيها مؤسسة Rimini Street، بما في ذلك تأثير أي اتجاهات اقتصادية ركودية وتغيرات في أسعار الصرف الأجنبي، وكذلك الظروف المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة منها التي تؤثر على الصناعة التي نعمل فيها والصناعات التي يعمل فيها عملاؤنا؛ وتطور إدارة البرمجيات المؤسسية ودعم المشهد وقدرتنا على جذب العملاء والاحتفاظ بهم وزيادة اختراق قاعدة عملائنا؛ والمنافسة المتعاظمة في صناعة خدمات دعم البرمجيات؛ واعتماد العملاء لمحفظة منتجاتنا الموسعة وخدماتنا والمنتجات والخدمات التي نتوقع تقديمها؛ وقدرتنا على الحفاظ على أو تحقيق نمو الإيرادات أو الربحية وإدارة تكلفة إيراداتنا؛ وتقديرات سوقنا الإجمالية التي يمكننا تجاوزها وتوقعات وفورات العملاء مقارنة باستخدام مقدمي خدمات آخرين؛ وتقلب التوقيت في دورة المبيعات لدينا، والمخاطر المتعلقة بمعدلات الاحتجاز؛ وفقدان عضو واحد أو أكثر من فريق الإدارة لدينا؛ وقدرتنا على جذب الموظفين المؤهلين والموظفين الرئيسيين والاحتفاظ بهم؛ وتحديات إدارة النمو ربحيًا؛ وحاجتنا وقدرتنا على زيادة تمويل الأسهم أو الديون بشروط مواتية وقدرتنا على إدرار التدفقات النقدية من العمليات للمساعدة في تمويل الاستثمار المتزايد في النمو لدينا؛ وتأثير المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة؛ وإجراءات الاستجابة لأي آثار باقية لوباء كوفيد 19 وآثاره الاقتصادية والتشغيلية والمالية على أعمالنا؛ والمخاطر المرتبطة بعمليات التشغيل العالمية؛ وقدرتنا على منع الوصول المحظور إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا وغيرها من تهديدات الأمن السيبراني، وحماية المعلومات السرية لموظفينا وعملائنا والامتثال لأنظمة الخصوصية؛ وقدرتنا على الحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية على التقارير المالية؛ وقدرتنا على الحفاظ على علامتنا التجارية والملكية الفكرية وحمايتهما وتعزيزهما؛ والتغييرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك التغييرات في قوانين الضرائب أو النتائج غير المواتية للأوضاع الضريبية التي نتخذها، أو فشلنا في إنشاء احتياطيات ضريبية كافية؛ والتزامات خدمة الديون المستمرة الخاصة بأداتنا الائتماني والتعهدات المالية والتشغيلية على أعمالنا ومخاطر أسعار الفائدة ذات الصلة، بما في ذلك أمور عدم اليقين من الانتقال إلى معدل التمويل الليلي المضمون أو معايير أسعار الفائدة الأخرى؛ وكفاية النقد وما يعادله لتلبية متطلبات السيولة لدينا؛ وكمية وتوقيت عمليات إعادة الشراء، إن وجدت، في ظل برنامج إعادة شراء الأسهم لدينا وقدرتنا على تعزيز قيمة المساهمين من خلال هذا البرنامج؛ وعدم اليقين حول القيمة طويلة الأجل للأوراق المالية لمؤسسة Rimini Street؛ والأحداث الكارثية التي تعطل أعمالنا أو أعمال عملائنا؛ وتلك التي نوقشت تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير ربع السنوي لمؤسسة Rimini Street على النموذج 10-Q المقدم بتاريخ 3 مايو 2023، على النحو المُحدث من وقت لآخر بالتقارير السنوية المستقبلية لمؤسسة Rimini Street على النموذج 10-K، والتقارير ربع السنوية على النموذج 10-Q، والتقارير الحالية على نموذج 8-K، وغيرها من التقارير المقدمة من مؤسسة Rimini Street لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. بالإضافة إلى ذلك، توفر البيانات التطلعية توقعات مؤسسة Rimini Street أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث والرؤى المستقبلية اعتبارًا من تاريخ هذا المنشور. تتوقع مؤسسة Rimini Street أن الأحداث والتطورات اللاحقة ستؤدي إلى تغيير تقييمات مؤسسة Rimini Street. ومع ذلك، في حين أن مؤسسة Rimini Street قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في وقت ما مستقبلاً، إلا إن مؤسسة Rimini Street تخلي مسؤوليتها تحديدًا عن أي التزام للقيام بذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات شركة Rimini Street اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا المنشور.

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