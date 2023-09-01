Saturday, 02 September 2023 03:28 GMT

فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل في دورتها الـ 47

9/1/2023 2:22:35 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل عن فتح باب الترشيح للدورة السابعة والأربعين 2025، في أفرع الجائزة الخمسة.
وأوضح الأمين العام لجائزة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز السبيل، أنه حدد لجائزة الدراسات الإسلامية موضوع : " الدراسات التي تناولت آثار الجزيرة العربية"، ولجائزة اللغة العربية والأدب موضوع : "الدراسات التي تناولت الهوية في الأدب العربي"، ولجائزة الطب: "العلاج الخلوي"، ولجائزة العلوم موضوع: "الفيزياء".
وبيّن الدكتور السبيل أن جائزة خدمة الإسلام، هي جائزة تقديرية، تمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، فكرياً، وعلمياً، واجتماعياً، من خلال أعمال مختلفة، وأنشطة متنوعة، وبرامج، ومشروعات، ذات أثر في المجتمع المسلم. وأشار الأمين العام للجائزة إلى أن الترشيحات تقبل من الجامعات والهيئات والمؤسسات والمراكز العلمية، وتبدأ من الأول من سبتمبر وتمتد حتى نهاية شهر مارس 2024.
وتستقبل الترشيحات عبر البريد الإلكتروني Nominationskingfaisalprize.org، أو عبر بوابة الترشيح الإلكترونية للجائزة: ، ولمزيد من المعلومات عن الترشيح وشروطه، يمكن زيارة موقع الجائزة .

MENAFN01092023000089011017ID1106996845

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث