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إدارة الدين.. 60 % انخفاض الصكوك المحلية في 8 أشهر

9/1/2023 2:22:35 PM
(MENAFN- Al Watan) انخفضت قيمة الإصدار للصكوك المحلية من طلبات المستثمرين خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2023 مقارنة بنظيرتها في نفس الفترة من 2022 وذلك بنسبة 60%.
ووفقًا لتحليل أجرته «الوطن» اعتمادًا على بيانات المركز الوطني لإدارة الدين، فقد بلغ مجموع برنامج صكوك المملكة المحلية 2023 حتى أغسطس نحو 25.955 مليار ريال مقابل 65.103 مليار ريال في نفس الفترة من 2023.
ويأتي ذلك تأكيدًا على خطة الاقتراض السنوية التي توقعت أن تشكل الاحتياجات التمويلية المتبقية لعام 2023 ما يقرب من 45 مليار ريال؛ نظرًا لخفـض جزء مـن إجمالي الاحتياجات التمويليـة لعام 2023 عبـر عمليـات تمويليـة اسـتباقية تمـت خـلال عـام 2022 بمـا يقـارب 48 مليار ريـال.
قوة مالية
كانت وكالة فيتش (Fitch) قد أصدرت في أبريل الماضي تصنيفها الائتماني للمملكة إلى +A مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة جاء انعكاسًا لقوتها المالية وحجم أصولها السيادية المنعكس في إجمالي احتياطاتها الأجنبية المقارنة بمتوسط «AA»، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف متوسط «A».
وافترضت الوكالة استمرار المملكة بالإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة، كما أشارت إلى قوة الاحتياطيات الخارجية للمملكة حيث تتمتع بأحد أعلى نسب تغطية الاحتياطات بين الجهات السيادية المصنفة من وكالة فيتش.
وأشارت الوكالة إلى أن القرارات الإستراتيجية للحكومة توازن بين تمكين مشاريع الرؤية 2030 والاستجابة لارتفاع التضخم بحصافة مالية. كما توقعت الوكالة في تقريرها نمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدل يصل إلى 5% في عام 2023، واستمرار نموه بمعدل 4% خلال الفترة من 2024 إلى 2025. ​
أكبر عملية شراء مبكر
كان المركز قد أعلن في وقت سابق عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من أدوات دين للمملكة قائمة ومستحقة في الأعوام 2024، 2025، 2026 بقيمة إجمالية تجاوزت 35.7 مليار ريال، حيث تعد هذه أكبر عملية شراء مبكر قام المركز بترتيبها حتى تاريخه، إضافة إلى إصدار صكوك جديدة ضمن إطار برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 35.9 مليار ريال.
كما تعد هذه المبادرة استمرارًا للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية، ومواكبة للتطورات التي انعكست بشكل إيجابي في ارتفاع حجم التداولات في السوق الثانوية خلال الفترة الماضية، وتفعيلًا لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية واستحقاقاته المستقبلية، ولتتكامل الجهود مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والبعيد.
وقام المركز بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى 4 شرائح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 35.9 مليار ريال، بلغ حجم الشريحة الأولى حوالي 7.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2031، وبلغت الشريحة الثانية حوالي 14.5 مليار ريال لصكوك تستحق عام 2032، وبلغت الشريحة الثالثة حوالي 10.8 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2033، فيما بلغت الشريحة الرابعة حوالي 3.2 مليارات لصكوك تستحق في عام 2038.
يذكر أنه تم تعيين كلاً من إتش إس بي سي العربية السعودية والأهلي كابيتال والراجحي المالية والجزيرة كابيتال بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.
حجم الدين العام والتوقعات
قالت وزارة المالية، في 7 ديسمبر الماضي، إنه يتوقع أن يبلغ رصيد الدين العام 985 مليار ريال (أي ما يعادل 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية عام 2022.
وتوقعت المالية، أن يبلغ رصيد الدين العام لدولة 951 مليار ريال في عام 2023، أي ما يعادل 24.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم.
ومن المتوقع انخفاض الدين العام بنهاية 2023 بنسبة 3.45% وبما يعادل 34 مليار ريال عن الدين العام المتوقع بنهاية 2022، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
ولفتت الوزارة، إلى أنه من المتوقع الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023.
ونوهت وزارة المالية إلى أن التقديرات تشير إلى أن الدين العام سيبلغ 959 مليار ريال عام 2024، و962 مليار ريال في 2025.
برنامج صكوك المملكة المحلية 2023 (بالريال السعودي)
أغسطس: 3.506 مليارات
يوليو: 2.637 مليار
يونيو: 2.505 مليار
مايو: 4.339 مليارات
أبريل: 2.471 مليارات
مارس: 3.374 مليارات
فبراير: 3.657 مليارات
يناير: 3.466 مليارات
المجموع: 25.955 مليارا
برنامج صكوك المملكة المحلية 2022 (بالريال السعودي)
أغسطس: 5.080 مليارات
يوليو: 2.930 مليار
يونيو: 5.442 مليارات
مايو: 14.953 مليارا
أبريل: 9.982 مليارات
مارس: 10.375 مليارات
فبراير: 13.178 مليارا
يناير: 2.833 مليار
المجموع: 65.103 مليارا

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