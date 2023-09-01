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رسميا.. بدء موسم صيد الروبيان

9/1/2023 2:22:35 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت 28 مركبة صيد في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة، معلنة بدء موسم صيد الروبيان في البحر الأحمر من مرفأ الصيادين بالقنفذة، حيث يبدأ الموسم في الأول من سبتمبر، بعد موسم الحظر التي استمر لمدة ستة أشهر بهدف إعطائه الفرصة للتكاثر، إضافة إلى المحافظة على مخزونه الاستراتيجي، والحد من استنزافه بالصيد الجائر.
ودعا مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد للصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة والمورد الاقتصادي المهم، مؤكداً أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة.

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