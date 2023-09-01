رسميا.. بدء موسم صيد الروبيان
التاريخ
9/1/2023 2:22:35 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت 28 مركبة صيد في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة، معلنة بدء موسم صيد الروبيان في البحر الأحمر من مرفأ الصيادين بالقنفذة، حيث يبدأ الموسم في الأول من سبتمبر، بعد موسم الحظر التي استمر لمدة ستة أشهر بهدف إعطائه الفرصة للتكاثر، إضافة إلى المحافظة على مخزونه الاستراتيجي، والحد من استنزافه بالصيد الجائر.
ودعا مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد للصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة والمورد الاقتصادي المهم، مؤكداً أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة.
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