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ضبط 14 مخالفا لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص

9/1/2023 2:22:35 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 14 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك سلمان الملكية ومنطقة الرياض، بحوزتهم 9 بنادق هوائية، و8 طيور مصيدة، و2 شبك صيد، وجهاز جذب طيور، و1020 ذخيرة هوائية، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح 5 آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام الشباك والشباك الساقطة والمصائد والأشراك غرامة 100 ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام جهاز جذب الطيور غرامة 50 ألف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال.
وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد أعلن عن بدء موسم الصيد اعتبارا من اليوم وحتى نهاية يناير المقبل.
وأفاد المركز أن السماح بممارسة الصيد البري المستدام يشمل الأنواع المسموح بصيدها، فيما نوهت الراغبين بالصيد الحصول على تصاريح الصيد من خلال منصة فطري.

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