ضبط 14 مخالفا لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص
التاريخ
9/1/2023 2:22:35 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 14 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك سلمان الملكية ومنطقة الرياض، بحوزتهم 9 بنادق هوائية، و8 طيور مصيدة، و2 شبك صيد، وجهاز جذب طيور، و1020 ذخيرة هوائية، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح 5 آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام الشباك والشباك الساقطة والمصائد والأشراك غرامة 100 ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام جهاز جذب الطيور غرامة 50 ألف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال.
وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد أعلن عن بدء موسم الصيد اعتبارا من اليوم وحتى نهاية يناير المقبل.
وأفاد المركز أن السماح بممارسة الصيد البري المستدام يشمل الأنواع المسموح بصيدها، فيما نوهت الراغبين بالصيد الحصول على تصاريح الصيد من خلال منصة فطري.
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