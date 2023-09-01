علي الزين: مسابقة الملك عبدالعزيز من أهم المسابقات الدولية للقرآن الكريم
التاريخ
9/1/2023 2:22:35 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد مدير جائزة الخرطوم الدولية للقرآن الكريم الدكتور علي الزين أن مسابقة الملك عبد العزيز تعد من أهم المسابقات الدولية للقرآن الكريم لما تتميز به من شرف الزمان والمكان ولما تفردت به من حسن التنظيم والترتيب وحسن الاستقبال لحفاظ القرآن الكريم.
وقال الزين: "في كل عام نطالع الجديد والنوعي في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم وهذا يدل على الرعاية التامة الكاملة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزي ال سعود وسمو ولي عهده الأمين".
ولفت الدكتور الزين إلى أن مسابقة الملك عبد العزيز الدولية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية تتميز بتنظيمها داخل المسجد الحرام ويعد ذلك تشجيعا لحفظة كتاب الله للحضور من جميع أنحاء العالم والرفع من معنوياتهم كما تزيدهم حباً وتعلقاً بالقرآن الكريم, مشيداً بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنظيم المسابقة الدولية بصورة متميزة طيلة الدورات الماضية والتألق في الدورة الحالية من ناحية التحكيم الالكتروني ورفع سقف جوائزها لثلاثة أضعاف.
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