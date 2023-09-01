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علي الزين: مسابقة الملك عبدالعزيز من أهم المسابقات الدولية للقرآن الكريم

9/1/2023 2:22:35 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد مدير جائزة الخرطوم الدولية للقرآن الكريم الدكتور علي الزين أن مسابقة الملك عبد العزيز تعد من أهم المسابقات الدولية للقرآن الكريم لما تتميز به من شرف الزمان والمكان ولما تفردت به من حسن التنظيم والترتيب وحسن الاستقبال لحفاظ القرآن الكريم.
وقال الزين: "في كل عام نطالع الجديد والنوعي في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم وهذا يدل على الرعاية التامة الكاملة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزي ال سعود وسمو ولي عهده الأمين".
ولفت الدكتور الزين إلى أن مسابقة الملك عبد العزيز الدولية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية تتميز بتنظيمها داخل المسجد الحرام ويعد ذلك تشجيعا لحفظة كتاب الله للحضور من جميع أنحاء العالم والرفع من معنوياتهم كما تزيدهم حباً وتعلقاً بالقرآن الكريم, مشيداً بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنظيم المسابقة الدولية بصورة متميزة طيلة الدورات الماضية والتألق في الدورة الحالية من ناحية التحكيم الالكتروني ورفع سقف جوائزها لثلاثة أضعاف.

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