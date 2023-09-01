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مقتل مصري في لبنان بطريقة مروعة

9/1/2023 2:22:35 PM
(MENAFN- Al Watan) لفظ شاب مصري أنفاسه الأخيرة وأصيب شقيقه بجروح خطيرة في جريمة مروعة في العاصمة اللبنانية بيروت، وصفتها وسائل إعلام لبنانية بأنها جريمة محزنة.
وقالت صحف لبنانية إن "جريمة مروعة هزت منطقة أبو شاكر على الطريق الجديدة في بيروت، حيث تعرض الشاب زياد المصري لهجوم بالسكاكين بعد نشوب اشتباك بينه وبين مجموعة من الشبان من آل الصوصة، وبسبب الجروح البالغة التي أصيب بها الشاب المصري، فارق الحياة متأثرا بإصاباته".
يذكر أن الشاب الراحل زياد المصري، الذي لقي مصرعه، كان متزوجا ولديه ولد، ويبلغ من العمر حوالي 30 عاما، وهو يعمل بوظيفة حارس في بلدية بيروت.
في تطور آخر، أصيب شقيق زياد، مهند المصري، أيضا خلال الحادث بإصابات بالغة، ووصفت حالته بالحرجة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث يخضع للمراقبة الطبية المستمرة.
وبعد وقوع الحادث، تحركت القوى الأمنية في لبنان بصورة فورية والتحقيق في الجريمة، حيث تمكنت من توقيف عدد من الأشخاص المشتبه بهم للتحقيق معهم والكشف عن ملابسات الحادث والدوافع وراءه.

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