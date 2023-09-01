Saturday, 02 September 2023 03:28 GMT

اليابان تسجل أسخن صيف منذ 125 عاما

9/1/2023 2:22:35 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الأرصاد الجوية اليابانية أن صيف هذا العام، كان الأكثر سخونة في البلاد منذ بدء تأريخ الحرارة في اليابان عام 1898.
وأوضحت الوكالة أن اليابان "شهد بين يونيو وأغسطس متوسط درجات حرارة هو الأعلى منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام 1898. حيث كان متوسط درجات حرارة الصيف أعلى بفارق كبير في شمال البلاد وشرقها وغربها".
وأضافت في بيان "بلغ متوسط درجات الحرارة غير الاعتيادية في اليابان استنادا إلى ملاحظات في 15 موقعا مختلفا، +1.76 درجة مئوية وهو ما يتجاوز بكثير متوسط عام 2010 (+1.08 درجة مئوية) التي كانت الأعلى على الإطلاق" منذ بدء تسجيل الإحصاءات في عام 1898".
ووصلت درجات الحرارة القصوى والدنيا إلى أرقام قياسية، في العديد من الأماكن في كافة أنحاء البلا، كما هي الحال في مدينة إيتويغاوا، حيث بلغت درجة الحرارة الدنيا إلى 31.4 درجة مئوية في 10 أغسطس، وهو أعلى مستوى في البلاد وفقا لوكالة الارصاد.
وجاء في البيان "مقارنة بالسنوات التي كان فيها متوسط درجات الحرارة في الصيف مرتفعا بشكل خاص (2010 و2013 و2018 و2022)، زاد عدد الأيام شديدة الحرارة بشكل ملحوظ اعتبارا من نهاية يوليو ليصبح الأعلى منذ عام 2010".

MENAFN01092023000089011017ID1106996837

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث