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صور ساحرة لجزيرة سعودية

9/1/2023 2:22:34 PM
(MENAFN- Al Watan) واحدة من بين أجمل الجزر في البحر الأحمر، وفي رأس محيسن بمنطقة مكة المكرمة تقع "جزيرة أم العود"، حيث يجد باحث المتعة السياحية الطبيعة البكر والاسترخاء في الرمال البيضاء وسط المسطحات الخضراء الواسعة المتاخمة للشاطئ، وكذلك الشعب المرجانية المتغلغلة في الأعماق، بجانب الأشجار المتنوعة التي يقل ارتفاعها عن المتر تقريبا.
وقد وثقت رحلة، من رأس محيسن استغرقت حوالي ساعة داخل البحر الأحمر، جمال الجزيرة الساحرة الهادئة ذات الشواطئ النقية الرائعة، فضلاً عن وجود عدد من أنواع الطيور الجارحة التي تتغذى على الأسماك، وتميز الجزيرة بأجوائها، الأمر الذي جعل منها معلماً وأيقونة للسياحة، فيما تنتظر التطوير والتنمية والاستثمار لتصبح واحدة من أهم الوجهات السياحية بمنطقة مكة المكرمة، وفقا لـ"واس".

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن الجزيرة تُسمى "جزيرة أم الغرانيق الشمالية"، حيث يأتي تصنيفها بجزيرة مرجانية واقعة شمال غربي رأس محيسن بمساحة بلغت نحو 1.2 كيلومتر مربع، لافتاً إلى أنها جزيرة تمتد طولياً من الشرق إلى الغرب على هيئة قوس طرفاه نحو الجنوب، مع اتساع في وسطها، يبلغ أقصى طول لها نحو 2.9 كيلومتر.

أما عن تضاريسها، فقد بيّن أبا الخيل أن ارتفاع سطح الجزيرة يعلو مستواه عن سطح الأرض بنحو المترين، وتغطيها الرمال في الوسط، وتنمو عليه بعض الشجيرات، في حين تغطي أطرافها بعض السباخ وتنمو على سواحلها نبات القرم "الشورة"، حيث تقع في الطرف الشمالي للحاجز المرجاني المحيط ببعض الجزر القريبة منها، وتقع جنوبها بعض الجزر الصغيرة، وتبعد جزيرة أم العود من الساحل بنحو 2.8 ميل بحري.

يشار إلى أن المملكة تزخر بالعديد من الجزر المتناثرة بمحاذاة سواحلها الممتدة على 3 واجهات بحرية، الأمر الذي وضعها في المرتبة الأولى من بين الدول المطلة على ضفتي البحر الأحمر من حيث طول الساحل.

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