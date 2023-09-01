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تأثير محدود على السعودية.. الهند تدفع أسعار الأرز لارتفاعات غير مسبوقة

9/1/2023 2:22:34 PM
(MENAFN- Al Watan) ينتظر مستقبل مجهول أسواق الأرز حول العالم، وذلك بعد أن دفعت الهند الأسعار إلى ارتفاعات غير مسبوقة. وأكدت الحكومة الهندية الأحد، أنها فرضت حدًا أدنى لسعر تصدير شحنات الأرز البسمتي قدره 1200 دولار للطن، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد السيطرة على الأسعار المحلية قبل الانتخابات المحلية.
وحظرت الهند، وهي أكبر مُصدّر للأرز في العالم، في يوليو صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي وفرضت يوم الجمعة رسومًا 20% على صادرات الأرز المسلوق.
وقالت الحكومة في بيان إن بعض التجار كانوا يصنفون الأرز الأبيض غير البسمتي على أنه بسمتي للتغلب على قيود التصدير بعد صدور قرار الحظر.
التأثير على السعودية
قال المحلل الاقتصادي أحمد الشهري لـ«الوطن» إنه من المرجح أن يكون لقرار الهند فرض حد أدنى لسعر تصدير الأرز البسمتي تأثير محدود على توافر الأرز وأسعاره في السوق السعودية ، وذلك لمجموعة من المبررات أبرزها أن السعودية ليست المستورد الرئيس للأرز من الهند، مبينًا أن المملكة تستورد معظم احتياجاتها من بلدان أخرى.
وأضاف «في المقابل، ستسعى الهند للحفاظ على تدفق الصادرات إلى الأسواق الكبرى مثل بنجلاديش وإندونيسيا وكذلك دول الخليج، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الأرز القادمة من مصادر بديلة لكن بنسبة محدودة نظرًا لتوفر العرض عالميًا ثم إن الأسعار في السعودية منافسة بالمقارنة مع الأسواق الإقليمية الأخرى؛- لذلك لا توجد مخاوف كبيرة حول توفر أو أسعار الأرز في السوق السعودية رغم قرار الهند بشأن أسعار التصدير. ومن المتوقع أن يظل الوضع تحت السيطرة مع تلك الأسباب وكذلك المخزون الإستراتيجي الوطني».
ارتفاع أسعار الأرز
بدوره، أكد الكاتب الاقتصادي، الخبير المصرفي طلعت حافظ أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الأرز حول العالم، مبينًا أن المملكة تستورد 1.300 طن سنويًا من بلاد مختلفة، وقد ارتفعت الأسعار من قبل البلدان المصدرة لعدة اعتبارات أبرزها الأمن الغذائي لتلك الدول والظواهر الطبيعية التي أثرت على زراعة الأرز والمعروض في السوق.
وأضاف «لا أرى أي تأثير مباشر على السوق السعودية نظرًا للمخزون السلعي من الأرز في المملكة ولا يفترض أن ينعكس ارتفاع الأسعار في الدول المصدرة على الأسعار الحالية، وخلال الأشهر المقبلة يتوقع أن تنخفض أسعار الأرز وذلك بدخول موسم حصاد الأرز في أكتوبر المقبل، فضلًا عن أن السوق السعودية يزخر بأنواع متعددة من الأرز ويمكن للمستهلكين اللجوء إليها».
الهند تتحكم بـ40%
يبلغ إنتاج الهند من الأرز سنويًا 129.5 مليون طن كثاني أكبر مُنتج له في العالم بعد الصين التي تنتج 149 مليون طن. لكن الهند تتصدر دول العالم من حيث حجم المساهمة في تجارة الأرز عالميًا بواقع 22 مليون طن، بما يشكل 40% من حركة التجارة.
وشهد موسم زراعة الأرز في الهند هذا العام تقلصًا في حجم الأمطار بمناطق النمو الرئيسة للمزروعات.
وقالت وزارة الزراعة الهندية إن مساحة زراعة الأرز تراجعت خلال عام من 35.36 مليون هكتار إلى 30.98 مليون هكتار بنسبة 12%.
وخشيت الهند أن يؤثر ذلك على أمنها الغذائي، خاصة بعد تضرر محصولها من القمح بفعل موجة الحر الشديدة هذا العام.
وهنا قررت الهند وضع حد يضمن توفير الأمن الغذائي لشعبها البالغ تعداده أكثر من 1.4 مليار نسمة.
وفرضت الهند مزيدًا من القيود على صادرات الأرز لحماية الأمن الغذائي للبلاد، في خطوة من شأنها أن تشكل ضغوطًا على الإمدادات العالمية للحبوب، إذ فرضت الحكومة ضريبة على صادرات الأرز بقيمة 20% بأثر فوري. وبذلك فرضت الهند قيودًا على صادرات جميع الأنواع أي نحو 80% من إجمالي صادراتها من الأرز.
4 مجموعات رئيسية
توجد آلاف الأنواع من الأرز التي تزرع وتستهلك، غير أن أربع مجموعات رئيسة منها هي التي يجري تداولها على مستوى العالم.
ويشكّل أرز «إنديكا» الطويل الحبة النحيل، الجزء الأكبر من تجارة الأرز العالمية، بينما تتكون مجموعات الأرز الأخرى من أرز معطر، مثل الأرز البسمتي، وأرز «جابونيكا» القصير الحبة، الذي يستخدم في إعداد السوشي والريزوتو، والأرز اللزج المستخدم في صناعة الحلويات.
وتعد الهند أكبر مصدر للأرز في العالم، إذ تساهم بحوالي 40% من التجارة العالمية في الحبوب. أما أكبر المصدرين الآخرين فهم: تايلاند، وفيتنام، وباكستان، والولايات المتحدة.
ومن بين المشترين الرئيسيين للأرز: الصين، والفلبين، ونيجيريا. وهناك «مشترون متأرجحون» مثل: إندونيسيا، وبنجلادش، إذ يزيدون من الواردات عندما يعانون من نقص في الإمدادات المحلية.
كما أن استهلاك الأرز مرتفع ومتزايد في أفريقيا. ويعد المصدر الرئيس للطاقة في بلدان أخرى مثل: كوبا وبنما.
إحصاءات مهمة
في العام الماضي صدرت الهند 22 مليون طن من الأرز إلى 140 دولة. وبلغت كميات أرز «إنديكا» الأبيض الأرخص نسبيًا من هذا 6 ملايين طن. كما بلغت التجارة العالمية في الأرز، بحسب التقديرات، 56 مليون طن.
ويهيمن الأرز الأبيض الهندي على نحو 70% من التجارة العالمية، وهو الذي أوقفت الهند الآن تصديره. ويأتي ذلك على رأس الحظر الذي فرضته البلاد العام الماضي على صادرات الأرز المكسّر، كما فرضت رسوم بنسبة 20% على صادرات الأرز غير البسمتي.
وليس من المستغرب أن يثير حظر الصادرات في يوليو مخاوف بشأن أسعار الأرز العالمية المرتفعة. ويعتقد بيير أوليفييه غورينشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، أن الحظر سيرفع الأسعار، وأن أسعار الحبوب العالمية قد تزيد بنسبة تصل إلى 15% هذا العام.
وقالت محللة سوق الأرز في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، شيرلي مصطفى، إن حظر الهند على الصادرات لم يأت في الوقت المناسب. أولا، لأن أسعار الأرز العالمية ظلت ترتفع بشكل مطرد منذ أوائل 2022، بزيادة قدرها 14% منذ يونيو الماضي. وثانيًا، لأن الإمدادات تتعرض لضغوط، نظرًا إلى أن وصول المحصول الجديد إلى الأسواق لا يزال أمامه حوالي 3 أشهر.
معلومات عن الأرز في الهند
- 41 مليون طن ما تمتلكه الهند من المخزون.
- أكثر من 3 أضعاف المتطلبات الاحتياطية.
- 30 % ارتفاع أسعار الأرز المحلية منذ أكتوبر 2022.
- 42 دولة تستورد الأرز الهندي.
- 80 % واردات الأرز في عدد من الدول الأفريقية.
- يهيمن الأرز الأبيض الهندي على نحو 70% من التجارة العالمية.
- 12 % تراجع مساحة زراعة الأرز خلال عام من 35.36 مليون هكتار إلى 30.98 مليون.

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