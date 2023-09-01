محافظ المنوفية يتفقد مجمع المواقف النموذجي ومستشفى أشمون الجديدة
التاريخ
9/1/2023 2:22:25 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية بمستشفى أشمون الجديدة ، وأعمال التشطيبات النهائية الخاصة بإقامة مجمع المواقف النموذجى والمقام على أرض سوق المواشي القديم بمدينة أشمون بمساحة 3 أفدنة بنسبة تنفيذ 93%، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء والنهوض بجميع المشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وقال محافظ المنوفية، في تصريح اليوم، إننا مستمرون فى تقديم أوجه الدعم اللوجستى للمشروع لتسريع وتيرة العمل بالمنظومة لضمان نهو كل الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المحددة، لافتا إلى أن مستشفى أشمون الجديدة ستعد صرحا طبيا ضخما وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة مما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر ووضع طبقة الإحلال بالموقع تمهيداً للبدء فى الأعمال الخرسانية للقواعد المسلحة للمستشفى، والمقامة على مساحة 7 أفدنة تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وبتكلفة إجمالية مليار و350 مليون جنيه.
وفي سياق متصل، تابع المحافظ آخر مستجدات الموقف الحالى لخطة الرصف بالخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2023/2024 بنطاق المراكز والمدن والأحياء، حيث جار أعمال تركيب البلدورات بالأرصفة الجانبية بالشارع الخلفي لعبد المنعم رياض بمركز ومدينة أشمون بطول حوالي كيلو متر، بالإضافة إلى استمرار الأعمال التحضيرية من قطع الفرمة وتوسعة شارع بورسعيد بإجمالى أطوال 2800 متر بداية من تمثال الحصان وحتى كوبري القنطرة البيضاء بمدخل مدينة أشمون تمهيدا للبدء فى أعمال الرصف، وكذا أعمال تسوية وتمهيد طبقة السن والأساس بطريق كفر السيد بداية من كوبري كفر السيد وحتى مركز الشباب بطول حوالي 540 مترا، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية“حياة كريمة” بقرى مركز أشمون.
كما تابع أعمال تطوير ورصف ورفع مطابق الصرف الصحى بإحدى الوصلات على امتداد شارع المنياوي بمدينة الشهداء بطول 50 مترا تمهيدا لتركيب الانترلوك، وتركيب الانترلوك بشارع غزالة المتفرع من شارع كمال النجار بطول 150 مترا، وفرد طبقة السن على امتداد شارع الكنيسة المتفرع من شارع ترعة الغزالية، بالإضافة إلى تمهيد الشارع المؤدي إلى مستشفى الشهداء المركزي الجديد نقل وتجنيب أعمدة الإنارة العامة وإزالة المظلات بالشارع لتوسعة الطريق كونه طريق حيوى وهام.
وجرى متابعة أعمال فرد الطبقة الأسفلتية النهائية بطريق الباجور – بنها بنطاق قرية ميت الوسطى بمركز ومدينة الباجور، وفى مدينة منوف، تم متابعة قطع الفرمة بشارع محمد فريد وشارع الهندسة ومتفرعاته بعزبة المحطة تمهيدا لتركيب بلاط الانترلوك، وكذا تطوير ورفع كفاءة شارع الشوربجى والجندى تمهيدا للبدء في أعمال الرصف، ومتابعة أعمال قطع الفرمة بشارع غبريال بمركز بركة السبع للبدء فى أعمال الرصف لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.
وفي نطاق حى شرق، جرى متابعة أعمال تركيب بلاعات الأمطار بالطريق الرابط بين ميدان عايده وطريق حضانة الفاروق، وفرد طبقة السن بتوسعة محور صلاح خطاب وقطع الفرمه بالطريق الرابط بين أرض المهبط ومحور صلاح خطاب وذلك ضمن خطة المحافظة لخلق محاور مرورية جديدة وتخفيف الاختناقات المرورية بالعاصمة.
أ ش أ
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