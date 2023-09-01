وقال محافظ المنوفية، في تصريح اليوم، إننا مستمرون فى تقديم أوجه الدعم اللوجستى للمشروع لتسريع وتيرة العمل بالمنظومة لضمان نهو كل الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المحددة، لافتا إلى أن مستشفى أشمون الجديدة ستعد صرحا طبيا ضخما وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة مما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر ووضع طبقة الإحلال بالموقع تمهيداً للبدء فى الأعمال الخرسانية للقواعد المسلحة للمستشفى، والمقامة على مساحة 7 أفدنة تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وبتكلفة إجمالية مليار و350 مليون جنيه.

وفي سياق متصل، تابع المحافظ آخر مستجدات الموقف الحالى لخطة الرصف بالخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2023/2024 بنطاق المراكز والمدن والأحياء، حيث جار أعمال تركيب البلدورات بالأرصفة الجانبية بالشارع الخلفي لعبد المنعم رياض بمركز ومدينة أشمون بطول حوالي كيلو متر، بالإضافة إلى استمرار الأعمال التحضيرية من قطع الفرمة وتوسعة شارع بورسعيد بإجمالى أطوال 2800 متر بداية من تمثال الحصان وحتى كوبري القنطرة البيضاء بمدخل مدينة أشمون تمهيدا للبدء فى أعمال الرصف، وكذا أعمال تسوية وتمهيد طبقة السن والأساس بطريق كفر السيد بداية من كوبري كفر السيد وحتى مركز الشباب بطول حوالي 540 مترا، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية“حياة كريمة” بقرى مركز أشمون.

كما تابع أعمال تطوير ورصف ورفع مطابق الصرف الصحى بإحدى الوصلات على امتداد شارع المنياوي بمدينة الشهداء بطول 50 مترا تمهيدا لتركيب الانترلوك، وتركيب الانترلوك بشارع غزالة المتفرع من شارع كمال النجار بطول 150 مترا، وفرد طبقة السن على امتداد شارع الكنيسة المتفرع من شارع ترعة الغزالية، بالإضافة إلى تمهيد الشارع المؤدي إلى مستشفى الشهداء المركزي الجديد نقل وتجنيب أعمدة الإنارة العامة وإزالة المظلات بالشارع لتوسعة الطريق كونه طريق حيوى وهام.

وجرى متابعة أعمال فرد الطبقة الأسفلتية النهائية بطريق الباجور – بنها بنطاق قرية ميت الوسطى بمركز ومدينة الباجور، وفى مدينة منوف، تم متابعة قطع الفرمة بشارع محمد فريد وشارع الهندسة ومتفرعاته بعزبة المحطة تمهيدا لتركيب بلاط الانترلوك، وكذا تطوير ورفع كفاءة شارع الشوربجى والجندى تمهيدا للبدء في أعمال الرصف، ومتابعة أعمال قطع الفرمة بشارع غبريال بمركز بركة السبع للبدء فى أعمال الرصف لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وفي نطاق حى شرق، جرى متابعة أعمال تركيب بلاعات الأمطار بالطريق الرابط بين ميدان عايده وطريق حضانة الفاروق، وفرد طبقة السن بتوسعة محور صلاح خطاب وقطع الفرمه بالطريق الرابط بين أرض المهبط ومحور صلاح خطاب وذلك ضمن خطة المحافظة لخلق محاور مرورية جديدة وتخفيف الاختناقات المرورية بالعاصمة.

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