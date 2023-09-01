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معدل البطالة في البرازيل يتراجع إلى أدنى مستوى منذ 2014

9/1/2023 2:22:25 PM
(MENAFN- Al-BoNews) واصل معدل البطالة في البرازيل تراجعه وبلغ 7.9 بالمئة بين مايو ويوليو وهو أدنى مستوى خلال هذه الفترة من العام منذ تسع سنوات، حسبما أعلن معهد الإحصاء البرازيلي الخميس.

وهذا هو الانخفاض الرابع على التوالي لهذا المعدل والذي يحتسب على أساس ربع سنوي، والذي بلغ 8 بالمئة خلال الفترة بين أبريل ويونيو.

ولم يسجل أبدا مثل هذا الانخفاض خلال الفترة من مايو إلى يوليو منذ عام 2014، عندما بلغ 7 بالمئة.

وبلغ تراجع 1.2 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي عندما وصل إلى 9.1 بالمئة.

وقدر المعهد عدد العاطلين من العمل في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية بنحو 8,5 ملايين خلال الفترة من مايو إلى يوليو، أي اقل بنحو 1,36 مليون قبل عام.

لكن هذا التحسن يعود لزيادة الوظائف غير المستقرة: 39.1 بالمئة من السكان العاملين ينشطون في القطاع غير الرسمي، أي 38,1 مليون شخص، مقابل 38,9 بالمئة قبل ثلاثة أشهر.

وتأمل حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي بدأ ولايته الثالثة في يناير، في توفير مليوني فرصة عمل بحلول نهاية العام.

قبل ثلاثة أسابيع أعاد لولا، الذي حكم البرازيل من عام 2003 إلى عام 2010، إطلاق برنامج ضخم من المشاريع الكبرى تحت عنوان“ميثاق تسريع النمو الجديد” مع 1700 مليار ريال برازيلي من الاستثمارات العامة والخاصة (ما يقارب 343.7 مليار دولار).

وبلغ متوسط دخل العمال البرازيليين 2935 ريالا برازيليا في الفترة من مايو إلى يوليو بزيادة 5,1 بالمئة خلال عام بينما ارتفع التضخم إلى 3,99 بالمئة خلال الأشهر الـ12 الماضية.

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