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انخفاض منصات التنقيب عن النفط حول العالم خلال أغسطس

9/1/2023 2:22:24 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أظهرت بيانات“بيكر هيوز” انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط على مستوى العالم أجمع بمقدار 32 منصة إلى 1788 منصة في أغسطس، من 1820 منصة خلال يوليو.

كما كشف تقرير شركة الخدمات النفطية انخفاض عدد منصات التنقيب في الشرق الأوسط بمقدار 5 منصات إلى 329 منصة خلال أغسطس على أساس شهري، أما مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فارتفع العدد بمقدار 21 منصة.

وانخفض عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز حول العالم -باستثناء أمريكا وكندا- بمقدار 9 منصات إلى 952 منصة على أساس شهري خلال أغسطس.

أرقام

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