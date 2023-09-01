انخفاض منصات التنقيب عن النفط حول العالم خلال أغسطس

انخفاض منصات التنقيب عن النفط حول العالم خلال أغسطس
التاريخ
9/1/2023 2:22:24 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أظهرت بيانات“بيكر هيوز” انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط على مستوى العالم أجمع بمقدار 32 منصة إلى 1788 منصة في أغسطس، من 1820 منصة خلال يوليو.
كما كشف تقرير شركة الخدمات النفطية انخفاض عدد منصات التنقيب في الشرق الأوسط بمقدار 5 منصات إلى 329 منصة خلال أغسطس على أساس شهري، أما مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فارتفع العدد بمقدار 21 منصة.
وانخفض عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز حول العالم -باستثناء أمريكا وكندا- بمقدار 9 منصات إلى 952 منصة على أساس شهري خلال أغسطس.
أرقام
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