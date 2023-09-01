انخفاض منصات التنقيب عن النفط حول العالم خلال أغسطس

كما كشف تقرير شركة الخدمات النفطية انخفاض عدد منصات التنقيب في الشرق الأوسط بمقدار 5 منصات إلى 329 منصة خلال أغسطس على أساس شهري، أما مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فارتفع العدد بمقدار 21 منصة.

وانخفض عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز حول العالم -باستثناء أمريكا وكندا- بمقدار 9 منصات إلى 952 منصة على أساس شهري خلال أغسطس.

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