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ارتفاع الأسهم الصينية بدعم من جهود البنك المركزي لدعم اليوان

9/1/2023 2:22:23 PM
(MENAFN- Al-BoNews) ارتفعت الأسهم الصينية في تعاملات الجمعة بعدما أعلن بنك الشعب الصيني عزمه خفض احتياطي النقد الأجنبي الواجب على البنوك الاحتفاظ به في محاولة لدعم اليوان الذي تراجع هذا العام في ظل ضعف النشاط الاقتصادي.

وأعلن البنك المركزي أنه سيخفض احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي إلى 4% من 6%، في خطوة من شأنها تحرير حوالي 16 مليار دولار من النقد الأجنبي.

وأظهر مسح“كايشين/إس آند جلوبال” الخاص نمو نشاط التصنيع في الصين خلال أغسطس، عكس البيانات الرسمية الصادرة أمس التي أشارت إلى انكماش النشاط.

وارتفع مؤشر“شنغهاي المركب” في نهاية الجلسة 0.43% عند 3133 نقطة، كما صعد كل من“سي إس آي 300′′ بنسبة 0.7% عند 3791 نقطة، و”شنتشن المركب” 0.31% عند 1953 نقطة.

واستقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الصينية عند 7.2612 يوان.

أرقام

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