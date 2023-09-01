ارتفاع الأسهم الصينية بدعم من جهود البنك المركزي لدعم اليوان
التاريخ
9/1/2023 2:22:23 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
ارتفعت الأسهم الصينية في تعاملات الجمعة بعدما أعلن بنك الشعب الصيني عزمه خفض احتياطي النقد الأجنبي الواجب على البنوك الاحتفاظ به في محاولة لدعم اليوان الذي تراجع هذا العام في ظل ضعف النشاط الاقتصادي.
وأعلن البنك المركزي أنه سيخفض احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي إلى 4% من 6%، في خطوة من شأنها تحرير حوالي 16 مليار دولار من النقد الأجنبي.
وأظهر مسح“كايشين/إس آند جلوبال” الخاص نمو نشاط التصنيع في الصين خلال أغسطس، عكس البيانات الرسمية الصادرة أمس التي أشارت إلى انكماش النشاط.
وارتفع مؤشر“شنغهاي المركب” في نهاية الجلسة 0.43% عند 3133 نقطة، كما صعد كل من“سي إس آي 300′′ بنسبة 0.7% عند 3791 نقطة، و”شنتشن المركب” 0.31% عند 1953 نقطة.
واستقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الصينية عند 7.2612 يوان.
أرقام
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