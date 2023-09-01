وأعلن البنك المركزي أنه سيخفض احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي إلى 4% من 6%، في خطوة من شأنها تحرير حوالي 16 مليار دولار من النقد الأجنبي.

وأظهر مسح“كايشين/إس آند جلوبال” الخاص نمو نشاط التصنيع في الصين خلال أغسطس، عكس البيانات الرسمية الصادرة أمس التي أشارت إلى انكماش النشاط.

وارتفع مؤشر“شنغهاي المركب” في نهاية الجلسة 0.43% عند 3133 نقطة، كما صعد كل من“سي إس آي 300′′ بنسبة 0.7% عند 3791 نقطة، و”شنتشن المركب” 0.31% عند 1953 نقطة.

واستقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الصينية عند 7.2612 يوان.

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