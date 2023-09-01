الاتحاد الأوروبي وأستراليا يستأنفان مباحثات بشأن اتفاق التجارة الحرة
التاريخ
9/1/2023 2:22:23 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
اجتمع كل من وزيري التجارة في أستراليا والاتحاد الأوروبي، الخميس، لاستكمال المباحثات المشتركة حول توقيع اتفاقية للتجارة الحرة، الخميس، بعد شهر من فشل الطرفين في التوصل لصياغة اتفاق.
وانسحبت أستراليا من المفاوض إثر الخلاف حول السماح بدخول المنتجات الزراعية الأسترالية للاتحاد الأوروبي، وخاصة اللحم البقري، في يوليو الماضي.
وتهتم السلطات الأسترالية بالوصول إلى صيغة تسمح لها بإدخال منتجاتها من الأبقار والماشية، ومنتجات الأبقار، والنبيذ، إلى السوق الأوروبي على نطاق واسع، في ظل تطبيق رسوم جمركية عالية على هذه المنتجات في الوقت الراهن.
وقال“دون فاريل” وزير التجارة الأسترالي في لقاء الأسبوع الماضي مع وكالة“رويترز” إنه يأمل في التوصل لاتفاق أفضل مع الجانب الأوروبي في اجتماعه القادم مع“فالديز دومبروفيسكس” المفوض الأوروبي لشؤون التجارة.
أرقام
MENAFN01092023000202011048ID1106996829
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.