وانسحبت أستراليا من المفاوض إثر الخلاف حول السماح بدخول المنتجات الزراعية الأسترالية للاتحاد الأوروبي، وخاصة اللحم البقري، في يوليو الماضي.

وتهتم السلطات الأسترالية بالوصول إلى صيغة تسمح لها بإدخال منتجاتها من الأبقار والماشية، ومنتجات الأبقار، والنبيذ، إلى السوق الأوروبي على نطاق واسع، في ظل تطبيق رسوم جمركية عالية على هذه المنتجات في الوقت الراهن.

وقال“دون فاريل” وزير التجارة الأسترالي في لقاء الأسبوع الماضي مع وكالة“رويترز” إنه يأمل في التوصل لاتفاق أفضل مع الجانب الأوروبي في اجتماعه القادم مع“فالديز دومبروفيسكس” المفوض الأوروبي لشؤون التجارة.

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