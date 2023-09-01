Saturday, 02 September 2023 03:27 GMT

الاتحاد الأوروبي وأستراليا يستأنفان مباحثات بشأن اتفاق التجارة الحرة

9/1/2023 2:22:23 PM
(MENAFN- Al-BoNews) اجتمع كل من وزيري التجارة في أستراليا والاتحاد الأوروبي، الخميس، لاستكمال المباحثات المشتركة حول توقيع اتفاقية للتجارة الحرة، الخميس، بعد شهر من فشل الطرفين في التوصل لصياغة اتفاق.

وانسحبت أستراليا من المفاوض إثر الخلاف حول السماح بدخول المنتجات الزراعية الأسترالية للاتحاد الأوروبي، وخاصة اللحم البقري، في يوليو الماضي.

وتهتم السلطات الأسترالية بالوصول إلى صيغة تسمح لها بإدخال منتجاتها من الأبقار والماشية، ومنتجات الأبقار، والنبيذ، إلى السوق الأوروبي على نطاق واسع، في ظل تطبيق رسوم جمركية عالية على هذه المنتجات في الوقت الراهن.

وقال“دون فاريل” وزير التجارة الأسترالي في لقاء الأسبوع الماضي مع وكالة“رويترز” إنه يأمل في التوصل لاتفاق أفضل مع الجانب الأوروبي في اجتماعه القادم مع“فالديز دومبروفيسكس” المفوض الأوروبي لشؤون التجارة.

أرقام

MENAFN01092023000202011048ID1106996829

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث