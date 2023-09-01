ووفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أضاف الاقتصاد 187 ألف وظيفة غير زراعية خلال أغسطس، وهو ما يزيد على توقعات بإضافة 170 ألف وظيفة.

وكشف التقرير الحكومي تعديل بيانات يونيو بالخفض إلى 105 آلاف وظيفة من 185 ألفًا، كما عدلت بيانات يوليو بالخفض أيضًا بمقدار 30 ألفًا إلى 157 ألف وظيفة.

ويعد أغسطس الشهر الثالث على التوالي الذي يضيف فيه أكبر اقتصاد في العالم أقل من 200 ألف وظيفة.

وكانت أكبر زيادات في الوظائف خلال أغسطس في قطاعات الرعاية الصحية والترفيه والضيافة والمساعدة الاجتماعية والتشييد.

وارتفع معدل البطالة في البلاد ليصل إلى 3.8% خلال أغسطس، من 3.5% في يوليو، في حين كان متوقعًا استقراره دون تغيير.

وارتفع عدد ساعات العمل بمقدار 0.1 ساعة إلى 34.3 ساعة خلال يوليو، بينما ارتفع متوسط الأجر في الساعة بمقدار 0.2% على أساس شهري أو 8 سنتات إلى 33.82 دولار.

وتعد تلك البيانات علامة أخرى على تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد في العالم ومن المرجح أن تزيد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف المزيد من رفع الفائدة هذا العام.

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