الذهب يعزز مكاسبه عقب صدور بيانات التوظيف في أمريكا

الذهب يعزز مكاسبه عقب صدور بيانات التوظيف في أمريكا
التاريخ
9/1/2023 2:22:22 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
عزز الذهب من مكاسبه خلال تداولات الجمعة بعدما سجلت خسارة شهرية خلال أغسطس، وذلك في أعقاب صدور تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي.
وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.50% أو 9.9 دولار عند 1976.20 دولار للأوقية.
وصعدت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 1.10% عند 25.08 دولار للأوقية.
وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.20% إلى 103.43 نقطة، وعادة ما يشكل انخفاضه دعمًا لأسعار السلع المقومة به.
وأظهر تقرير الوظائف الصادر اليوم، إضافة الاقتصاد الأمريكي 187 ألف وظيفة خلال أغسطس، بأكثر من توقعات المحللين التي أشارت إلى 170 ألفًا فقط، كما ارتفع معدل البطالة في البلاد إلى 3.8% من 3.5% خلال يوليو.
أرقام
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