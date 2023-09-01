الذهب يعزز مكاسبه عقب صدور بيانات التوظيف في أمريكا

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.50% أو 9.9 دولار عند 1976.20 دولار للأوقية.

وصعدت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 1.10% عند 25.08 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.20% إلى 103.43 نقطة، وعادة ما يشكل انخفاضه دعمًا لأسعار السلع المقومة به.

وأظهر تقرير الوظائف الصادر اليوم، إضافة الاقتصاد الأمريكي 187 ألف وظيفة خلال أغسطس، بأكثر من توقعات المحللين التي أشارت إلى 170 ألفًا فقط، كما ارتفع معدل البطالة في البلاد إلى 3.8% من 3.5% خلال يوليو.

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