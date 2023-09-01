الدولار يتراجع بعد ارتفاع البطالة الأمريكية بقوة

الدولار يتراجع بعد ارتفاع البطالة الأمريكية بقوة
التاريخ
9/1/2023 2:22:22 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
هبط مؤشر الدولار الأمريكي بـ 0.12% ليصل إلى مستوى 103.442 مقابل سلة من العملات الأجنبية، في أعقاب صدور تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي.
وقدر الدولار في محو بعض الخسائر حيث تعافى من هبوط أكثر من 0.3% عقب البيانات إلى هبوط 0.12% فقط الآن.
وارتفعت أسعار الذهب بعد صدور بيانات التوظيف بـ 0.48%، بعد أن جاءت البيانات متباينة لكنها كشفت عن ارتفاع معدل البطالة إلى 3.8%، فيما توقع الخبراء أن يستقر عند 3.5%.
وصعدت عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.45% إلى 1949 دولارًا للأوقية.
وكشفت بيانات التوظيف عن إضافة الاقتصاد الأمريكي لـ 187 ألف وظيفة في شهر أغسطس وهو أعلى من المتوقع 170 ألف وظيفة.
وكذلك تم تنقيح هبوطي لبيانات شهر يوليو لتكشف عن إضافة الاقتصاد لـ 157 ألف وظيفة بدلًا عن 187 ألف وظيفة. وخصم التنقيح 30 ألف وظيفة عن بيانات الشهر الماضي.
وتؤيد البيانات انعكاس التشديد النقدي على سوق العمل الأمريكي ودفعه لنطاق أضيّق مما قد يحد من حماس الفيدرالي للاستمرار في سياسة التشديد النقدي ورفع الفائدة في اجتماعات أخرى خلال 2023.
المصدر: إنفستنج
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