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الدولار يتراجع بعد ارتفاع البطالة الأمريكية بقوة

9/1/2023 2:22:22 PM
(MENAFN- Al-BoNews) هبط مؤشر الدولار الأمريكي بـ 0.12% ليصل إلى مستوى 103.442 مقابل سلة من العملات الأجنبية، في أعقاب صدور تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي.

وقدر الدولار في محو بعض الخسائر حيث تعافى من هبوط أكثر من 0.3% عقب البيانات إلى هبوط 0.12% فقط الآن.

وارتفعت أسعار الذهب بعد صدور بيانات التوظيف بـ 0.48%، بعد أن جاءت البيانات متباينة لكنها كشفت عن ارتفاع معدل البطالة إلى 3.8%، فيما توقع الخبراء أن يستقر عند 3.5%.

وصعدت عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.45% إلى 1949 دولارًا للأوقية.

وكشفت بيانات التوظيف عن إضافة الاقتصاد الأمريكي لـ 187 ألف وظيفة في شهر أغسطس وهو أعلى من المتوقع 170 ألف وظيفة.

وكذلك تم تنقيح هبوطي لبيانات شهر يوليو لتكشف عن إضافة الاقتصاد لـ 157 ألف وظيفة بدلًا عن 187 ألف وظيفة. وخصم التنقيح 30 ألف وظيفة عن بيانات الشهر الماضي.

وتؤيد البيانات انعكاس التشديد النقدي على سوق العمل الأمريكي ودفعه لنطاق أضيّق مما قد يحد من حماس الفيدرالي للاستمرار في سياسة التشديد النقدي ورفع الفائدة في اجتماعات أخرى خلال 2023.

المصدر: إنفستنج

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