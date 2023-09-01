الأسهم الأمريكية ترتفع في أولى جلسات سبتمبر مدعومة ببيانات التوظيف
التاريخ
9/1/2023 2:22:21 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت في مستهل تداولات جلسة اليوم الجمعة، بعد تقرير طال انتظاره أظهر ارتفاع معدل البطالة في أغسطس وتباطؤ نمو الأجور.
ما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف رفع أسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 154.33 نقطة، أو 0.44%، عند الفتح إلى 34876.24 نقطة.
كما افتتح المؤشر إس آند بي 500 (.SPX) مرتفعًا 22.94 نقطة، أو 0.51%، عند 4530.60، بينما ربح المؤشر ناسداك المركب (.IXIC) 95.00 نقطة، أو 0.68%، إلى 14129.96 عند جرس الافتتاح.
وفقدت بورصة وول ستريت أكثر من تريليون دولار من قيمتها السوقية لتصل إلى 58 تريليون دولار في شهر أغسطس 2023 وسط انخفاض جماعي لمؤشرات الأسهم الرئيسية، وفقًا لمسح خاص لـ CNBC عربية.
وعانت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في بورصة وول ستريت من الأداء الشهري، حيث شهد مؤشر إس آند بي 500 أسوأ شهر له منذ فبراير مع انخفاض بنسبة 1.8%.
في حين شهد مؤشر داو جونز أسوأ شهر له منذ مايو مع انخفاض بنسبة 2.4%. ولم يكن أداء مؤشر ناسداك بهذا السوء منذ نوفمبر من العام الماضي حيث انخفض بنسبة 1.62%.
وبعد إغلاق شهر أغسطس في المنطقة الحمراء، أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز وناسداك سلسلة مكاسب استمرت خمسة أشهر.
جاءت تلك التراجعات بفعل مخاوف المستثمرين بشأن إمكانية وجود توجه لدي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو المزيد من رفع الفائدة.
ويذكر أن جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كان قد أشار خلال كلمته بندوة جاكسون هول إلى وجود احتمالية لقيام البنك بالمزيد من الزيادات مع وجود الرغبة لديهم في الاستمرار في مكافحة التضخم للوصول به إلى المستهدف عند 2%.
وسعرت الأسواق حتى الآن وجود احتمالية بنسبة 50%، بأن الفيدرالي قد يواصل رفع الفائدة في اجتماعه بنوفمبر، وفيما يتعلق باجتماع سبتمبر المرتقب فهو مسعر بتوقعات تثبيت الفائدة.
بالإضافة إلى ذلك فقد شهد شهر أغسطس ارتفاع غير متوقع في عوائد السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات من 3.9% إلى 4.1% بنهاية الشهر، وما بين النسبتين وصلت العوائد إلى مستويات تعتبر الأعلى منذ سنوات الأزمة المالية العالمية.
أرقام
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