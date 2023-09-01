ما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف رفع أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 154.33 نقطة، أو 0.44%، عند الفتح إلى 34876.24 نقطة.

كما افتتح المؤشر إس آند بي 500 (.SPX) مرتفعًا 22.94 نقطة، أو 0.51%، عند 4530.60، بينما ربح المؤشر ناسداك المركب (.IXIC) 95.00 نقطة، أو 0.68%، إلى 14129.96 عند جرس الافتتاح.

وفقدت بورصة وول ستريت أكثر من تريليون دولار من قيمتها السوقية لتصل إلى 58 تريليون دولار في شهر أغسطس 2023 وسط انخفاض جماعي لمؤشرات الأسهم الرئيسية، وفقًا لمسح خاص لـ CNBC عربية.

وعانت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في بورصة وول ستريت من الأداء الشهري، حيث شهد مؤشر إس آند بي 500 أسوأ شهر له منذ فبراير مع انخفاض بنسبة 1.8%.

في حين شهد مؤشر داو جونز أسوأ شهر له منذ مايو مع انخفاض بنسبة 2.4%. ولم يكن أداء مؤشر ناسداك بهذا السوء منذ نوفمبر من العام الماضي حيث انخفض بنسبة 1.62%.

وبعد إغلاق شهر أغسطس في المنطقة الحمراء، أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز وناسداك سلسلة مكاسب استمرت خمسة أشهر.

جاءت تلك التراجعات بفعل مخاوف المستثمرين بشأن إمكانية وجود توجه لدي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو المزيد من رفع الفائدة.

ويذكر أن جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كان قد أشار خلال كلمته بندوة جاكسون هول إلى وجود احتمالية لقيام البنك بالمزيد من الزيادات مع وجود الرغبة لديهم في الاستمرار في مكافحة التضخم للوصول به إلى المستهدف عند 2%.

وسعرت الأسواق حتى الآن وجود احتمالية بنسبة 50%، بأن الفيدرالي قد يواصل رفع الفائدة في اجتماعه بنوفمبر، وفيما يتعلق باجتماع سبتمبر المرتقب فهو مسعر بتوقعات تثبيت الفائدة.

بالإضافة إلى ذلك فقد شهد شهر أغسطس ارتفاع غير متوقع في عوائد السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات من 3.9% إلى 4.1% بنهاية الشهر، وما بين النسبتين وصلت العوائد إلى مستويات تعتبر الأعلى منذ سنوات الأزمة المالية العالمية.

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