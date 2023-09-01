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فول الصويا ينهي الشهر مرتفعًا.. والقمح يتراجع بسبب وفرة المعروض

9/1/2023 2:20:29 PM
(MENAFN- Al-BoNews) انخفضت أسعار فول الصويا في مجلس شيكاجو للتجارة للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس، لكنها أنهت الشهر على ارتفاع بعد دعم من التصدير النشط في الآونة الأخيرة والمخاوف من احتمال أن يلحق الطقس الجاف الضرر بالمحاصيل.

وأنهى القمح الجلسة على انخفاض تحت ضغط الإمدادات العالمية الوفيرة.

وأنهت الذرة اليوم والشهر على انخفاض بعد أن دعم هطول أمطار في توقيت جيد في وقت سابق من الموسم المحاصيل الأمريكية.

وخسرت عقود فول الصويا في مجلس شيكاجو للتجارة 18 سنتا إلى 13.68 دولار وثلاثة أرباع سنت للبوشل، وهو أكبر انخفاض يومي منذ 15 أغسطس آب. وعلى مدار الشهر، أضافت عقود فول الصويا الأكثر نشاطا 2.68 بالمئة وهو أكبر مكسب شهري منذ يونيو حزيران 2023.

وخسرت عقود القمح في مجلس شيكاجو للتجارة خمسة سنتات لتصل إلى 6.02 دولار للبوشل بعد انخفاضها إلى 5.93 دولار ونصف السنت، في أدنى مستوى لها منذ الأول من يونيو حزيران.

وعلى مدار الشهر، انخفض عقد القمح الأكثر نشاطا 9.69 بالمئة، وهو أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022.

وتراجعت الذرة سنتين ونصف إلى 4.78 دولار وربع سنت للبوشل، متراجعة 6.58 بالمئة خلال الشهر، وهو أكبر انخفاض منذ يونيو حزيران 2023.

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