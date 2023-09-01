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وزير الخارجية الروسي: موسكو لا ترى علامة على ضمانات جديدة لاتفاق الحبوب

9/1/2023 2:20:28 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الخميس إن موسكو لا ترى أي علامة على أنها ستحصل على الضمانات التي اشترطتها لاستئناف اتفاق يسمح لأوكرانيا بشحن حبوبها عبر البحر الأسود، لكن بلاده قد تعود إلى الاتفاق“غدا” إذا أوفى الغرب بوعوده لموسكو.

وأكد لافروف حجة روسيا بأن العقوبات الاقتصادية الغربية تعرقل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

وأضاف أن الخطة التي تُناقش حاليا لتوريد مليون طن من الحبوب الروسية إلى تركيا بسعر مخفض ستكون إضافة إلى إمدادات الحبوب التي وعدت روسيا بمنحها لدول أفريقية مجانا.

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