وزير الخارجية الروسي: موسكو لا ترى علامة على ضمانات جديدة لاتفاق الحبوب
التاريخ
9/1/2023 2:20:28 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الخميس إن موسكو لا ترى أي علامة على أنها ستحصل على الضمانات التي اشترطتها لاستئناف اتفاق يسمح لأوكرانيا بشحن حبوبها عبر البحر الأسود، لكن بلاده قد تعود إلى الاتفاق“غدا” إذا أوفى الغرب بوعوده لموسكو.
وأكد لافروف حجة روسيا بأن العقوبات الاقتصادية الغربية تعرقل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.
وأضاف أن الخطة التي تُناقش حاليا لتوريد مليون طن من الحبوب الروسية إلى تركيا بسعر مخفض ستكون إضافة إلى إمدادات الحبوب التي وعدت روسيا بمنحها لدول أفريقية مجانا.
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