“البحيرة”: ضبط 20 طن مخصبات زراعية منتهية الصلاحية في النوبارية
التاريخ
9/1/2023 2:20:27 PM
(MENAFN- Al-BoNews) وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
وذكرت بلبع فى بيان لها اليوم:“شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، حملة تموينية بقيادة مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية بمدينة النوبارية، أسفرت عن ضبط 20 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وآلاف من العبوات الفارغة والاستيكارات المعدة للصق داخل مصنع مخصبات زراعية يدار بدون سجل صناعى ويقوم بإنتاج منتجات زراعية غير معتمدة ومجهولة المصدر والإنتاج ويدون عليها أسماء مصانع كبرى لتحقيق أرباح غير مشروعه”.
أ ش أ
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