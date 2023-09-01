وذكرت بلبع فى بيان لها اليوم:“شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، حملة تموينية بقيادة مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية بمدينة النوبارية، أسفرت عن ضبط 20 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وآلاف من العبوات الفارغة والاستيكارات المعدة للصق داخل مصنع مخصبات زراعية يدار بدون سجل صناعى ويقوم بإنتاج منتجات زراعية غير معتمدة ومجهولة المصدر والإنتاج ويدون عليها أسماء مصانع كبرى لتحقيق أرباح غير مشروعه”.

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