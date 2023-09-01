استكمال مشروع توسعة مطار أبو ظبي الدولي في نوفمبر المقبل

أبو ظبي – أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (WAM) يوم الخميس 31 آب/أغسطس 2023, أنه سيتم افتتاح محطة جديدة للمسافرين قادرة على استقبال 45 مليون مسافر سنوياً في مطار أبو ظبي الدولي وذلك في شهر تشرين الثاني/نوفمبر, لتزيد بذلك من التنافس في حركة سوق السفر في منطقة الخليج العربي.

وووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية – وام – تعتبر محطة المسافرين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي من أكبر المحطات في العالم، حيث لديها القدرة على استقبال 11 ألف مسافر و 79 طائرة في الساعة الواحدة.

وأضافت وكالة الأنباء الاماراتية وام“إن المحطة الجديدة المعروفة باسم (مبنى المحطى الوسطى) Midfield Terminal Building – من المتوقع أن تدخل حيز التشغيل في شهر نوفمبر 2023′′، وخاصةً وأن الإمارات العربية المتحدة تتوقع ازدياداً في عدد الرحلات القادمة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP28) في دبي خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

ويتم افتتاح هذه المحطة في وقت تقوم به جارتها المملكة العربية السعودية بتوسيع سريع للطاقة الاستيعابية في المطارات من خلال محطة جديدة كبيرة في الرياض، والتي من المتوقع أن تستقبل 120 مليون مسافر حتى العام 2030 و 185 مليون مسافر حتى العام 2050.

ومن الجدير بالذكر بأن استقبال أبو ظبي لـ 10 ملايين مسافرفي النصف الاول من العام يعتبر منخفضاً مقارنة بجارتها دبي والتي تعتبر واحدة من أكبر محطات الطيران في العالم، حيث استقبلت 41,6 مليون مسافر خلال نفس الفترة.

أما قطر وهي مركز هام آخر للسفر في المنطقة فقد أتمت توسعاً بمليارات الدولارات قبل كأس العالم في العام الماضي. أما جده القريبة من مكة المكرمة فتقوم بزيادة قدرتها الاستيعابية من 70 إلى 80 مليون مسافر.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية:“أنه بإتمام 742 ألف م2 من المنطقة المبنية، فإن المحطة A تعتبر واحدة من أكبر محطات الطيران في العالم”

وقد كان مشغل المطارات المملوكة للدولة قد وقع في العام 2022 عقداً بقيمة 10,8 مليار درهم (ما يقارب 2,94 مليار دولار أمريكي بالسعر الحالي) مع مجموعة من الشركات لبناء المحطة الجديدة. حيث ستكون هذ المحطة المقر الجديد لشركة الطيران الوطنية في الإمارات العربية المتحدة – الاتحاد للطيران.

وبعد أن تم الإعلان عن مطار الرياض الجديد في شهر آذار/ مارس، قامت المملكة العربية السعودية بتقديم شركة طيران جديدة وهي Riyadh Air وقدمت طلباً لشراء 87 طائرة بوينج 787 دريملاينر Boeing 787 Dreamliner.

وتسارع الدول الخليجية والتي تعززت بارتفاع أسعار النفط العام الماضي إلى تنويع اقتصاداتها المعتمدة على النفط والغاز (الهيدروكربونات) قبل انخفاض متوقع في الطلب.





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