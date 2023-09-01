شركة برازيلية تقدم خدمات مالية مبتكرة للبلدان النامية

ساو باولو – العراق، الجزائر، مصر، والمغرب دولٌ عربيةٌ من ضمن مجموعة تضم 50 دولة حول العالم حيث تقدم شركة الخدمات الرقميّة البرازيلية بيموبي Bemobi ) خدماتها. تأسَّسَت بيموبي في عام 2009، وبدأت بتقديم خدمات إعادة شحن الرّصيد مسبق الدّفع للهواتف المحمولة بشكل رقمي، ومنذ ذلك الحين قامت بتوسيع نطاق خدماتها لتشمل مجموعة متنوعة من المنتجات في البلدان النّامية، بدءًا من الألعاب والتّطبيقات وصولاً إلى الخدمات الماليّة. و بالنسبة للشّركة البرازيلية، فإنّ الدّول العربية (كما هو موضح في الصورة أعلاه) هي جزءٌ من عملية التوسّع التي تقوم بها الشّركة؛ نظرًا لقدرتها على العمل مع مجموعة متنوعة من المستهلكين ذوي الدّخل المتفاوت والاحتياجات المختلفة.

و بحسب ما أفاد به مدير إدارة الخدمات في“بيموبي”، السيّد ريكاردو سانتوس، فقد بدأت الشّركة أعمالها من خلال تطوير عمليّات إعادة شحن الرّصيد المسبق الدفع للهواتف المحمولة في وقتٍ كانت فيه الطريقة الاعتياديّة للقيام بهذا هي باستخدام بطاقات تُشترى من أكشاك الصّحف. يقول:“قامت بيموبي بتطوير نظامٍ تمّ اعتمادُه من قبل العديد من مشغّليّ الاتصالات، ممّا مكّن العميل من إجراء عملية إعادة الشحن عبر هاتفه المحمول بنفسه، بما في ذلك جميع عمليات الدفع لتحقيق هذا الغرض”.

و بعد هذه الخطوة الأولى، وفقاً لما صرّح به المدير التنفيذي، فقد بدأت بيموبي بتقديم خدمات أُخرى لعملائها، الذين كانوا متحمسين لاستخدام التكنولوجيا ولكنهم كانوا يعانون من قيود في الدخل ووسائل الدفع. ومن بين هذه الخدمات كانت الاشتراكات الصغيرة في الألعاب والتطبيقات وكذلك الاقتراض الصغير، وهو سلفة مسبقة تسمح للمستخدم بإتمام مكالمته الهاتفية أو تصفُّحِه عبر الإنترنت.

بعد ذلك، قامت بيموبي بتوسيع منتجاتها وبدأت أيضًا في العمل كشركة تقنية مالية (Fintech)، أي شركة تقدم خدمات مالية رقمية. إذ تقوم الشركة حاليّاً بتنفيذ خدمات الدفع الرقمي في بعض شركات الطاقة في البرازيل، و لعلّ شراكتها مع “Equatorial Energia” هي الأبرز، حيث تقدم للعملاء إمكانية دفع فواتير الكهرباء عبر الموقع الإلكتروني و التطبيق الخاص بها، أو حتى عبر آلة الدفع التي يصحبها العاملون في شركة الكهرباء، مع إمكانيّة تقسيط المبالغ المستحقّة، الأمر الذي من شأنه أن يوفر مزيدًا من المرونة والراحة للعملاء.

و فيما يتعلّق بإجمالي إيرادات الشركة، فتأتي 33.4% منها من خدمات الدفع الرقمي، و 31.4% من اشتراكات الألعاب والتطبيقات الأخرى، و 22.3% من المنصّات كخدمات (PaaS)، وهي عبارة عن مساحة ضمن السحابة الالكترونية يتم من خلالها تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات، و منها صناديق البريد. بينما تأتي نسبة أخرى تبلغ 12.9% من الإيرادات من الخدمات المالية الصغيرة، والتي تشمل تقديم تمويل مُسبق للبيانات.

أمّا في الحديث عن تركيز بيموبي لجهودها وعروضها على البلدان النامية، فيقول المدير التنفيذي:“إنها مناطق حيثما، على الرغم من وجود طلب كبير على الحلول الرقمية، إلا أن عدد الأشخاص الذين يدفعون فعليًا لاستخدامها يبقى دون المستوى المحتمل للطلب على الخدمات. يعود هذا الفارق إلى محدوديّة دخل سكان هذه البلدان و/أو نقص الوصول إلى وسائل الدفع الرقمية المتوافقة مع وسائل التعاقد التقليدية”.

على صعيد المعاملات، تعمل بيموبي في نموذج أعمالها، على نظام B2B2C (التعامل التجاري من شركة إلى شركة إلى المستهلك)، إذ تُقّدِم منتجاتها لشركات الاتصالات التي بدورها تقدمها للعملاء. و تتلقى بيموبي تعويضًا بسيطًا مقابل كل عمليّة، ولكن على نطاق كبير جدًا من العملاء في البلدان التي تعمل فيها. تقع مكاتب الشّركة في المكسيك وبيرو وتشيلي وأوكرانيا والفلبين، لكنّ تواجدها يمتد إلى بلدان أخرى بسبب شراكاتها مع شركات الاتصالات المحلية. من بين هذه الوجهات، الدّول العربية في شمال أفريقيا و هي المغرب ومصر والجزائر، بالإضافة إلى العراق في الشرق الأوسط.

ختامًا، و في سياق التّّواجد في الدول العربية، يرى سانتوس بأنّ هذه البلدان هي أماكن يرغب الأشخاص فيها أيضًا بالاستفادة من الرّاحة والسّهولة والتّرفيه الذي يوفره التّحول الرقمي. فضلاً عن أنّ ملامح الجمهور في هذه الدول تتناسب مع تلك التي تستهدفها الشركة. و بهذا الشأن يقول:“نرى إمكانية نموّ هائلة في هذه الأسواق. و تمامًا مثلما فعلنا في البلدان الأخرى، بدأنا بتقديم خدمات رقميّة، بشكل رئيسي اشتراكات الألعاب والتطبيقات، ولكنّنا نهدف إلى توسيع محفظة أعمالنا، من خلال توفير حلول الدفع الرقمي بشكل رئيسي”.

ترجمته من البرتغالية: يارا عثمان



