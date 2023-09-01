وجاء في بيان للبنك أن أوكرانيا حققت فائضا في الحساب الجاري 4.3 مليار دولار في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يوليو تموز من العام الماضي.

وقال البنك المركزي إن عجز الحساب الجاري بلغ 777 مليون دولار في يوليو تموز بعد فائض 1.4 مليار دولار في الشهر نفسه من 2022.

وقال بيان البنك إن العجز المتزايد في تجارة السلع والخدمات وانخفاض مستوى المنح الواردة من شركاء أوكرانيا الدوليين كانا من الأسباب الرئيسية للعجز.

وانخفضت صادرات السلع 17.1 بالمئة بينما زادت الواردات 10.2 بالمئة الشهر الماضي.

وشهدت أوكرانيا، وهي مصدر رئيسي للحبوب والمعادن، انخفاضا حادا في صادراتها منذ الغزو الروسي وحصار موانئها على البحر الأسود.

ودفعت الحرب أيضا الشركات الأوكرانية بإعادة توجيه وارداتها بعيدا عن روسيا. وقال البنك المركزي إن الجزء الأكبر من الواردات جاء من آسيا والاتحاد الأوروبي في يوليو.