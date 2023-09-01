جورجيفا في زيارة للصين تستمر حتى يوم الأحد للقاء كبار القادة الصينيين قبل التوجه إلى إندونيسيا والهند لحضور قمتي آسيان ومجموعة العشرين.

وكتبت في منشور على منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، اليوم الجمعة أنها التقت أيضا مع محافظ البنك المركزي الصيني المعين حديثا بان قونغ شنغ ووزير المالية ليو كون.

رفع الصندوق في يوليو تقديراته للنمو العالمي في 2023 قليلا لكنه أبقى على توقعاته للصين دون تغيير، منوها إلى ضعف وتيرة انتعاش اقتصاد البلاد وأنه لا يزال هناك خطر حدوث انكماش أكبر في قطاع العقارات.

وقال صندوق النقد إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سينمو 5.2 بالمئة هذا العام، ارتفاعا من ثلاثة بالمئة في 2022، قبل أن يتراجع إلى 4.5 بالمئة في 2024.

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