Saturday, 02 September 2023 03:25 GMT

مورجان ستانلي: المركزي الأوروبي لن يرفع الفائدة مجددًا - جريدة البورصة

9/1/2023 2:02:23 PM
(MENAFN- Al-BoNews) > يرى“مورجان ستانلي” أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تعني أن المركزي الأوروبي لن يرفع الفائدة مجددًا، مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت تشير لرفع الفائدة مرة أخرى في سبتمبر.

وحسبما نقلت“بلومبرج”، كتب اقتصاديو البنك في مذكرة للعملاء: نحن نغير دعوتنا للمركزي الأوروبي، ونتوقع التوقف عن رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر، وحاليًا نرى أن المعدل النهائي هو 3.75%.

ويتوقع الاقتصاديون حاليًا توقف المركزي الأوروبي عن رفع الفائدة هذا الشهر، وهو ما يعني أن الرفع التاسع على التوالي للفائدة المسجل في يوليو هو الأخير.

وذكر الاقتصاديون أن تباطؤ تضخم الخدمات في منطقة اليورو خلال أغسطس يمكن أن يصبح عاملاً حاسمًا في دعم فرضية مفادها أن التضخم الأساسي – الذي يستبعد بنودًا أكثر تقلبًا مثل الطاقة والغذاء – قد وصل إلى ذروته حاليًا.

أرقام

MENAFN01092023000202011048ID1106996685

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث