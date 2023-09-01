مورجان ستانلي: المركزي الأوروبي لن يرفع الفائدة مجددًا - جريدة البورصة
التاريخ
9/1/2023 2:02:23 PM
(MENAFN- Al-BoNews) >
يرى“مورجان ستانلي” أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تعني أن المركزي الأوروبي لن يرفع الفائدة مجددًا، مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت تشير لرفع الفائدة مرة أخرى في سبتمبر.
وحسبما نقلت“بلومبرج”، كتب اقتصاديو البنك في مذكرة للعملاء: نحن نغير دعوتنا للمركزي الأوروبي، ونتوقع التوقف عن رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر، وحاليًا نرى أن المعدل النهائي هو 3.75%.
ويتوقع الاقتصاديون حاليًا توقف المركزي الأوروبي عن رفع الفائدة هذا الشهر، وهو ما يعني أن الرفع التاسع على التوالي للفائدة المسجل في يوليو هو الأخير.
وذكر الاقتصاديون أن تباطؤ تضخم الخدمات في منطقة اليورو خلال أغسطس يمكن أن يصبح عاملاً حاسمًا في دعم فرضية مفادها أن التضخم الأساسي – الذي يستبعد بنودًا أكثر تقلبًا مثل الطاقة والغذاء – قد وصل إلى ذروته حاليًا.
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