وحسبما نقلت“بلومبرج”، كتب اقتصاديو البنك في مذكرة للعملاء: نحن نغير دعوتنا للمركزي الأوروبي، ونتوقع التوقف عن رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر، وحاليًا نرى أن المعدل النهائي هو 3.75%.

ويتوقع الاقتصاديون حاليًا توقف المركزي الأوروبي عن رفع الفائدة هذا الشهر، وهو ما يعني أن الرفع التاسع على التوالي للفائدة المسجل في يوليو هو الأخير.

وذكر الاقتصاديون أن تباطؤ تضخم الخدمات في منطقة اليورو خلال أغسطس يمكن أن يصبح عاملاً حاسمًا في دعم فرضية مفادها أن التضخم الأساسي – الذي يستبعد بنودًا أكثر تقلبًا مثل الطاقة والغذاء – قد وصل إلى ذروته حاليًا.

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