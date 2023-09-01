سهم“سامسونج” يرتفع 6% بعد تقرير عن توريد رقائق متقدمة لـ”إنفيديا”
التاريخ
9/1/2023 2:01:32 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
ارتفع سهم“سامسونج إلكترونكس” بأكثر من 6% بعد تقارير عن فوز الشركة بالحق في توريد رقائق الذاكرة المتقدمة للشركة الرائدة في الذكاء الاصطناعي“إنفيديا”.
وكتب محللو“سيتي جروب” في تقرير أن“سامسونج” سوف تبدأ في توريد“إتش بي إم 3” – وهو جيل جديد من رقائق الذاكرة المحسنة للعمل مع مسرعات الذكاء الاصطناعي – اعتبارًا من الربع الرابع إلى“إنفيديا”.
بينما كانت“إس كيه هاينكس” المورد الوحيد للرقائق التي تعمل مع مسرعات الذكاء الاصطناعي لـ“إنفيديا”.
ورفع محللو البنك توقعاتهم للسعر المستهدف لسهم“سامسونج” من 110 آلاف وون إلى 120 ألف وون، إذ يرون الشركة كمستفيد على المدى الطويل من نمو سوق رقائق الذاكرة وحوسبة الذكاء الاصطناعي.
وأضاف المحللون: بعد دخول“سامسونج” الناجح إلى سلسلة توريد“إتش بي إم” لـ“إنفيديا”، نتوقع ظهور الشركة كواحدة من الموردين الرئيسيين لتلك الرقائق.
وأغلق سهم“سامسونج إلكترونكس” تعاملات الجمعة في البورصة الكورية مرتفعًا بنسبة 6.13% إلى 71 ألف وون.
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