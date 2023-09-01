وكتب محللو“سيتي جروب” في تقرير أن“سامسونج” سوف تبدأ في توريد“إتش بي إم 3” – وهو جيل جديد من رقائق الذاكرة المحسنة للعمل مع مسرعات الذكاء الاصطناعي – اعتبارًا من الربع الرابع إلى“إنفيديا”.

بينما كانت“إس كيه هاينكس” المورد الوحيد للرقائق التي تعمل مع مسرعات الذكاء الاصطناعي لـ“إنفيديا”.

ورفع محللو البنك توقعاتهم للسعر المستهدف لسهم“سامسونج” من 110 آلاف وون إلى 120 ألف وون، إذ يرون الشركة كمستفيد على المدى الطويل من نمو سوق رقائق الذاكرة وحوسبة الذكاء الاصطناعي.

وأضاف المحللون: بعد دخول“سامسونج” الناجح إلى سلسلة توريد“إتش بي إم” لـ“إنفيديا”، نتوقع ظهور الشركة كواحدة من الموردين الرئيسيين لتلك الرقائق.

وأغلق سهم“سامسونج إلكترونكس” تعاملات الجمعة في البورصة الكورية مرتفعًا بنسبة 6.13% إلى 71 ألف وون.

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