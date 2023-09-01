“برودكوم” تحقق أرباحًا وإيرادات فصلية تتجاوز التوقعات

“برودكوم” تحقق أرباحًا وإيرادات فصلية تتجاوز التوقعات
التاريخ
9/1/2023 2:01:32 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
حققت صانعة الرقائق الأمريكية“برودكوم” أرباحًا وإيرادات أفضل من التوقعات خلال الربع الثالث من العام المالي 2023، مدفوعة بطفرة الذكاء الاصطناعي.
وأعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية صافي دخل خلال الربع الثالث قدره 3.30 مليار دولار، مقارنة بـ 3.07 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت ربحية سهم“برودكوم” نحو 10.54 دولار، مقابل توقعات 10.42 دولار للسهم خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يوليو، ومقارنة بـ 9.73 دولار للسهم في الربع نفسه من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 8.876 مليار دولار، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ 8.86 مليار دولار.
وارتفعت مبيعات الرقائق بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 6.94 مليار دولار، كما ارتفعت مبيعات برمجيات البنية التحتية بنسبة 5% إلى 1.94 مليار دولار.
وقال“هوك تان”، الرئيس والمدير التنفيذي:“كانت نتائج الربع الثالث لشركة برودكوم مدفوعة بالطلب على تقنيات شبكات الجيل التالي، حيث يقوم العملاء على نطاق واسع، بزيادة أعمال مجموعات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم وربطها شبكيًا داخل مراكز البيانات”، بحسب“ياهو فاينانس”.
وقالت“كيرستن سبيرز”، المديرة المالية:“لقد حققنا تدفقًا نقديًا حرًا بقيمة 4.6 مليار دولار خلال الربع الثالث، ونتوقع أن تظل التدفقات النقدية قوية في الربع الرابع”.
وتراجع سهم“برودكوم” في تعاملات ما بعد الإغلاق بنسبة 3.2%، بعد أن أنهى الجلسة مرتفعًا بنسبة 3.45% عند 922.89 دولار.
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