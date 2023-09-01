“برودكوم” تحقق أرباحًا وإيرادات فصلية تتجاوز التوقعات

وأعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية صافي دخل خلال الربع الثالث قدره 3.30 مليار دولار، مقارنة بـ 3.07 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت ربحية سهم“برودكوم” نحو 10.54 دولار، مقابل توقعات 10.42 دولار للسهم خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يوليو، ومقارنة بـ 9.73 دولار للسهم في الربع نفسه من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 8.876 مليار دولار، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ 8.86 مليار دولار.

وارتفعت مبيعات الرقائق بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 6.94 مليار دولار، كما ارتفعت مبيعات برمجيات البنية التحتية بنسبة 5% إلى 1.94 مليار دولار.

وقال“هوك تان”، الرئيس والمدير التنفيذي:“كانت نتائج الربع الثالث لشركة برودكوم مدفوعة بالطلب على تقنيات شبكات الجيل التالي، حيث يقوم العملاء على نطاق واسع، بزيادة أعمال مجموعات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم وربطها شبكيًا داخل مراكز البيانات”، بحسب“ياهو فاينانس”.

وقالت“كيرستن سبيرز”، المديرة المالية:“لقد حققنا تدفقًا نقديًا حرًا بقيمة 4.6 مليار دولار خلال الربع الثالث، ونتوقع أن تظل التدفقات النقدية قوية في الربع الرابع”.

وتراجع سهم“برودكوم” في تعاملات ما بعد الإغلاق بنسبة 3.2%، بعد أن أنهى الجلسة مرتفعًا بنسبة 3.45% عند 922.89 دولار.

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