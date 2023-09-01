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“ديل” تحقق إيرادات أفضل من التوقعات والسهم يرتفع 8%

9/1/2023 2:01:32 PM
(MENAFN- Al-BoNews) حققت شركة“ديل تكنولوجيز” إيرادات أفضل من التوقعات خلال الربع الثاني من العام المالي 2024، مدفوعة بنمو أعمال حلول التخزين المعرفة بالبرمجيات.

وارتفع سهم“ديل” في تعاملات ما بعد الإغلاق بنسبة 8.4% في تمام الساعة 12:10 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن أنهى الجلسة مرتفعًا بنسبة 1% عند 56.24 دولار.

وأظهرت نتائج أعمال شركة التكنولوجيا الأمريكية، أن صافي الربح بلغ 455 مليون دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في الرابع من أغسطس، مقارنة بـ 506 ملايين دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وسجلت ربحية سهم“ديل” نحو 1.74 دولار، مقابل توقعات بــ1.14 دولار للسهم خلال الثلاثة أشهر المنتهية المعلن عنها، وارتفاعًا من 1.68 دولارًا في العام السابق.

وانخفضت إيرادات الشركة بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 22.9 مليار دولار، لكنها ارتفعت على أساس فصلي بنسبة 10% متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ 20.9 مليار دولار.

وبلغ التدفق النقدي من العمليات للربع الثاني 3.2 مليار دولار، مدفوعًا بتحسينات رأس المال العامل والنمو والربحية.

وأعادت الشركة 525 مليون دولار للمساهمين خلال الربع المعلن عنه من خلال إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وقال“جيف كلارك”، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعمليات:” نواصل التركيز على القطاعات الأكثر ربحية في السوق، وقد زاد الطلب على حلول التخزين المعرفة بالبرمجيات الخاصة بنا لمدة ثمانية أرباع متتالية”.

وقالت“إيفون ماكجيل”، المدير المالي للشركة:“يؤكد أداؤنا في الربع الثاني على قوة نموذجنا في توليد النقد في بيئة نمو مستدام”.

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