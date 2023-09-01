“ديل” تحقق إيرادات أفضل من التوقعات والسهم يرتفع 8%

“ديل” تحقق إيرادات أفضل من التوقعات والسهم يرتفع 8%
التاريخ
9/1/2023 2:01:32 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
حققت شركة“ديل تكنولوجيز” إيرادات أفضل من التوقعات خلال الربع الثاني من العام المالي 2024، مدفوعة بنمو أعمال حلول التخزين المعرفة بالبرمجيات.
وارتفع سهم“ديل” في تعاملات ما بعد الإغلاق بنسبة 8.4% في تمام الساعة 12:10 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن أنهى الجلسة مرتفعًا بنسبة 1% عند 56.24 دولار.
وأظهرت نتائج أعمال شركة التكنولوجيا الأمريكية، أن صافي الربح بلغ 455 مليون دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في الرابع من أغسطس، مقارنة بـ 506 ملايين دولار في نفس الفترة من العام السابق.
وسجلت ربحية سهم“ديل” نحو 1.74 دولار، مقابل توقعات بــ1.14 دولار للسهم خلال الثلاثة أشهر المنتهية المعلن عنها، وارتفاعًا من 1.68 دولارًا في العام السابق.
وانخفضت إيرادات الشركة بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 22.9 مليار دولار، لكنها ارتفعت على أساس فصلي بنسبة 10% متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ 20.9 مليار دولار.
وبلغ التدفق النقدي من العمليات للربع الثاني 3.2 مليار دولار، مدفوعًا بتحسينات رأس المال العامل والنمو والربحية.
وأعادت الشركة 525 مليون دولار للمساهمين خلال الربع المعلن عنه من خلال إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح.
وقال“جيف كلارك”، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعمليات:” نواصل التركيز على القطاعات الأكثر ربحية في السوق، وقد زاد الطلب على حلول التخزين المعرفة بالبرمجيات الخاصة بنا لمدة ثمانية أرباع متتالية”.
وقالت“إيفون ماكجيل”، المدير المالي للشركة:“يؤكد أداؤنا في الربع الثاني على قوة نموذجنا في توليد النقد في بيئة نمو مستدام”.
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