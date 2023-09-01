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مسح: الجرائم الإلكترونية ستكلف ألمانيا 206 مليارات يورو في 2023

9/1/2023 2:01:32 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قالت الجمعية الرقمية الألمانية“بيتكوم” اليوم الجمعة إن سرقة معدات وبيانات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك أعمال التجسس والتخريب الرقمي والصناعي، ستكلف ألمانيا 206 مليارات يورو (224 مليار دولار) في 2023.

فقد خلص مسح أجرته الجمعية شمل ما يزيد عن ألف شركة إلى أن الأضرار ستتجاوز حاجز المئتي مليار يورو للعام الثالث على التوالي.

وقال رئيس الجمعية رالف فينترجيرست“الاقتصاد الألماني هدف شديد الجاذبية للمجرمين والدول المعادية. الحدود ضبابية بين الجريمة المنظمة والأطراف التي تنشط تحت رعاية حكومات”.

وقالت نحو ثلاثة أرباع الشركات التي شملها المسح إنها تعرضت لهجمات رقمية في آخر 12 شهرا، وذلك انخفاضا من نسبة 84% من الشركات في العام السابق.

وأشار المسح إلى أنه عند سؤال الشركات عما إذا كانت“الهجمات الإلكترونية تهدد وجود أنشطتكم”، رد 52% منها بالإيجاب في أول مرة تصل فيها النسبة إلى هذا المستوى. فقبل عام، بلغت تلك النسبة 45%، ومنذ عامين كانت 9%.

أرقام

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