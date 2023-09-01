فقد خلص مسح أجرته الجمعية شمل ما يزيد عن ألف شركة إلى أن الأضرار ستتجاوز حاجز المئتي مليار يورو للعام الثالث على التوالي.

وقال رئيس الجمعية رالف فينترجيرست“الاقتصاد الألماني هدف شديد الجاذبية للمجرمين والدول المعادية. الحدود ضبابية بين الجريمة المنظمة والأطراف التي تنشط تحت رعاية حكومات”.

وقالت نحو ثلاثة أرباع الشركات التي شملها المسح إنها تعرضت لهجمات رقمية في آخر 12 شهرا، وذلك انخفاضا من نسبة 84% من الشركات في العام السابق.

وأشار المسح إلى أنه عند سؤال الشركات عما إذا كانت“الهجمات الإلكترونية تهدد وجود أنشطتكم”، رد 52% منها بالإيجاب في أول مرة تصل فيها النسبة إلى هذا المستوى. فقبل عام، بلغت تلك النسبة 45%، ومنذ عامين كانت 9%.

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