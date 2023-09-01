مسح: الجرائم الإلكترونية ستكلف ألمانيا 206 مليارات يورو في 2023
التاريخ
9/1/2023 2:01:32 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قالت الجمعية الرقمية الألمانية“بيتكوم” اليوم الجمعة إن سرقة معدات وبيانات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك أعمال التجسس والتخريب الرقمي والصناعي، ستكلف ألمانيا 206 مليارات يورو (224 مليار دولار) في 2023.
فقد خلص مسح أجرته الجمعية شمل ما يزيد عن ألف شركة إلى أن الأضرار ستتجاوز حاجز المئتي مليار يورو للعام الثالث على التوالي.
وقال رئيس الجمعية رالف فينترجيرست“الاقتصاد الألماني هدف شديد الجاذبية للمجرمين والدول المعادية. الحدود ضبابية بين الجريمة المنظمة والأطراف التي تنشط تحت رعاية حكومات”.
وقالت نحو ثلاثة أرباع الشركات التي شملها المسح إنها تعرضت لهجمات رقمية في آخر 12 شهرا، وذلك انخفاضا من نسبة 84% من الشركات في العام السابق.
وأشار المسح إلى أنه عند سؤال الشركات عما إذا كانت“الهجمات الإلكترونية تهدد وجود أنشطتكم”، رد 52% منها بالإيجاب في أول مرة تصل فيها النسبة إلى هذا المستوى. فقبل عام، بلغت تلك النسبة 45%، ومنذ عامين كانت 9%.
أرقام
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