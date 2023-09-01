أسهم شركات الطيران الأمريكية تسجل أسوأ شهر منذ ديسمبر

وانخفض مؤشر“إس آند بي 500 آيرلاينز” الفرعي والمكون من 10 شركات طيران أمريكية، بنسبة 9.5% خلال شهر أغسطس، وهو أسوأ انخفاض شهري له منذ ديسمبر، حسبما ذكرت“بلومبرج”.

ويتزامن هذا مع توقعات هبوطية في وول ستريت تجاه القطاع، فقد خفض المحللون توقعاتهم لربحية أسهم شركات المؤشر هذا العام، بمتوسط حوالي 15% خلال الشهر الماضي.

ولا يزال المؤشر بعيدًا عن أعلى مستوياته منذ بداية العام، رغم ارتفاعه بنسبة 29% تقريبًا خلال شهر يوليو، مع وجود عدد أقل من المحفزات الإيجابية المحتملة من الآن وحتى موسم العطلات في نهاية العام.

وقال“كونور كانينجهام”، المحلل لدى شركة“ميليوس” للأبحاث:“مع شركات الطيران، وخاصة في السوق المحلية، فقد تجاوزنا الذروة بكثير، حيث تتطلع إلى عام 2024 ولديك بيئة تسعير سيئة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود”.

وخفض“كانينجهام” هذا الأسبوع، مستهدفه خلال عام 2024 لكل شركة طيران أمريكية يغطيها -باستثناء شركة“هاوايان هولدينجز”- حيث يؤدي ارتفاع تكلفة الوقود إلى تفاقم الضرر الناجم عن انخفاض الأسعار.

وفي وقت سابق من الشهر، خفضت“كاثرين أوبراين” المحللة لدى بنك“جولدمان ساكس”، الأسعار المستهدفة لأسهم شركات الطيران التي تغطيها، مشيرة إلى ارتفاع أسعار وقود الطائرات.

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