أسهم شركات الطيران الأمريكية تسجل أسوأ شهر منذ ديسمبر

أسهم شركات الطيران الأمريكية تسجل أسوأ شهر منذ ديسمبر
التاريخ
9/1/2023 2:01:19 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
تتزايد مشاكل قطاع شركات الطيران في الولايات المتحدة، بدءًا من ارتفاع تكاليف النفط إلى ضعف الطلب على السفر المحلي، ما أدى لانخفاض الأسهم في ظل مخاوف من تراجع الربحية.
وانخفض مؤشر“إس آند بي 500 آيرلاينز” الفرعي والمكون من 10 شركات طيران أمريكية، بنسبة 9.5% خلال شهر أغسطس، وهو أسوأ انخفاض شهري له منذ ديسمبر، حسبما ذكرت“بلومبرج”.
ويتزامن هذا مع توقعات هبوطية في وول ستريت تجاه القطاع، فقد خفض المحللون توقعاتهم لربحية أسهم شركات المؤشر هذا العام، بمتوسط حوالي 15% خلال الشهر الماضي.
ولا يزال المؤشر بعيدًا عن أعلى مستوياته منذ بداية العام، رغم ارتفاعه بنسبة 29% تقريبًا خلال شهر يوليو، مع وجود عدد أقل من المحفزات الإيجابية المحتملة من الآن وحتى موسم العطلات في نهاية العام.
وقال“كونور كانينجهام”، المحلل لدى شركة“ميليوس” للأبحاث:“مع شركات الطيران، وخاصة في السوق المحلية، فقد تجاوزنا الذروة بكثير، حيث تتطلع إلى عام 2024 ولديك بيئة تسعير سيئة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود”.
وخفض“كانينجهام” هذا الأسبوع، مستهدفه خلال عام 2024 لكل شركة طيران أمريكية يغطيها -باستثناء شركة“هاوايان هولدينجز”- حيث يؤدي ارتفاع تكلفة الوقود إلى تفاقم الضرر الناجم عن انخفاض الأسعار.
وفي وقت سابق من الشهر، خفضت“كاثرين أوبراين” المحللة لدى بنك“جولدمان ساكس”، الأسعار المستهدفة لأسهم شركات الطيران التي تغطيها، مشيرة إلى ارتفاع أسعار وقود الطائرات.
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