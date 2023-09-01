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محافظ مطروح يستعرض المخطط العمراني الاستراتيجي لمدينة وواحة سيوة - جريدة البورصة

9/1/2023 2:01:05 PM
(MENAFN- Al-BoNews) التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع الدكتور هاني عياد استشاري الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس أسامة زعيتر رئيس المركز الإقليمي لإقليم الإسكندرية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، لاستعراض المخطط الاستراتيجى، ومقترح لتوسعة الحيز العمرانى لمدينة سيوة.

جاء ذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في الانتهاء من إعداد المخطط وتحديثه، وفقا للمتغيرات الجديدة على أرض الواقع، يراعى طبيعة السكان والاحتياجات الحالية والمستقبلية مع الامتداد العمرانى وتغيرات المناخ، ويحافظ على الطابع والطراز البيئى للواحة، وضمان التوسع بعيدا عن العشوائية، ومراعاة ما تم من مشروعات قومية وتنموية والتوافق على الأنشطة والمجالات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومستقبل أفضل لأهالي الواحة.

وأشار اللقاء إلى أن الهدف من وضع رؤية المخطط الجديد هو استثمار الإمكانيات والمقومات المتاحة بالواحة والاستغلال الأمثل لها مع رؤية مستقبلية تحقق جذب مزيد من الاستثمار والتنوع والتكامل بين كل القطاعات، والعمل على تطويرها وفق آليات تحقق رؤية شاملة قادرة على تحقيق الطموحات المستقبلية.

وأكد محافظ مطروح، جهود هيئة التخطيط العمرانى والتنسيق المستمر من أجل الانتهاء من المخطط الإستراتيجى للمحافظة، والتى تقوم الهيئة حاليا بإعداده بما يراعى المشروعات القومية والتنموية الجديدة ومتطلبات واحتياجات المحافظة، ويوفر مزيد من الخدمات ويحافظ على الموارد ويحقق التنمية المستدامة.

أ ش أ

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