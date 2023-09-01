محافظ مطروح يستعرض المخطط العمراني الاستراتيجي لمدينة وواحة سيوة - جريدة البورصة
التاريخ
9/1/2023 2:01:05 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع الدكتور هاني عياد استشاري الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس أسامة زعيتر رئيس المركز الإقليمي لإقليم الإسكندرية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، لاستعراض المخطط الاستراتيجى، ومقترح لتوسعة الحيز العمرانى لمدينة سيوة.
جاء ذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في الانتهاء من إعداد المخطط وتحديثه، وفقا للمتغيرات الجديدة على أرض الواقع، يراعى طبيعة السكان والاحتياجات الحالية والمستقبلية مع الامتداد العمرانى وتغيرات المناخ، ويحافظ على الطابع والطراز البيئى للواحة، وضمان التوسع بعيدا عن العشوائية، ومراعاة ما تم من مشروعات قومية وتنموية والتوافق على الأنشطة والمجالات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومستقبل أفضل لأهالي الواحة.
وأشار اللقاء إلى أن الهدف من وضع رؤية المخطط الجديد هو استثمار الإمكانيات والمقومات المتاحة بالواحة والاستغلال الأمثل لها مع رؤية مستقبلية تحقق جذب مزيد من الاستثمار والتنوع والتكامل بين كل القطاعات، والعمل على تطويرها وفق آليات تحقق رؤية شاملة قادرة على تحقيق الطموحات المستقبلية.
وأكد محافظ مطروح، جهود هيئة التخطيط العمرانى والتنسيق المستمر من أجل الانتهاء من المخطط الإستراتيجى للمحافظة، والتى تقوم الهيئة حاليا بإعداده بما يراعى المشروعات القومية والتنموية الجديدة ومتطلبات واحتياجات المحافظة، ويوفر مزيد من الخدمات ويحافظ على الموارد ويحقق التنمية المستدامة.
أ ش أ
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