وأوضح المهندس وائل سمير، أن الزيارة بدأت باستقبال سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة والوفد المرافق له، بمقر جهاز المدينة، وتقديم شرح تفصيلى عن مراحل تنفيذ المدينة والمشروعات التي تم ويجري تنفيذها ، بجانب عرض فيلم تسجيلى عن أبرز التحديات التي واجهت الدولة خلال بدء أعمال تنفيذ مدينة العلمين الجديدة ومراحل تنفيذها وتطورها والموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات بالمدينة، وتوضيح كيف تحولت من صحراء جرداء لأكبر مدينة سياحية ترفيهية في مصر.

ثم انتقل سفير دولة كوريا الجنوبية والوفد المرافق له، للقيام بجولة تفقدية بمشروعات المدينة استهلها بأبراج العلمين الجديدة بالمنطقة الشاطئية، والمدينة التراثية، والممشى الشاطئي وعمارات الداون تاون، ثم انتقل إلى تفقد عددٍ من المشروعات الأخرى، ومنها: منطقة الجامعات، ومنطقة الأعمال المركزية” أبراج الداون تاون” الجارى تنفيذها على غرار منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة، بحجم الإنجاز الذى حدث داخل مدينة العلمين الجديدة خلال وقت قياسى، ووصفه بالإعجاز الحقيقى، كما أشاد بالعامل المصرى الذى تفوق على نفسه لتحقيق ذلك الإعجاز.

وفي ختام الجولة، تقدم أعضاء وفد سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، بالشكر لمسئولي جهاز مدينة العلمين الجديدة، والقائمين على المشروعات، على حسن الاستقبال، كما أثنوا على المجهود المبذول، وحجم الإنجاز بالمشروعات.

جدير بالذكر أن المنطقة الشاطئية، بمدينة العلمين الجديدة، تضم 15 برجاً يتم تشطيبها، ومجموعة أخرى من الأبراج يجرى تنفيذها، ومنطقة ترفيهية تم الانتهاء من تنفيذها، وممشى يُطل على البحيرة، كما يجرى تنفيذ مشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، والتى تنفذها شركة“cscec” الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يشمل المشروع إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتُطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2.

كما أن مشروع المدينة التراثية، بمدينة العلمين الجديدة، يقام على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة التراثية حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات) بجانب البلازا الرئيسية، وتنسيق الموقع العام.

كما تضم مدينة العلمين الجديدة، مشروعات سكنية أخرى مثل الإسكان الاجتماعي، والإسكان المتميز، وسكن مصر، بجانب المشروعات الخدمية، وفي مقدمتها جامعة العلمين الأهلية، والأكاديمية البحرية، بجانب الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تساهم في جعل المدينة صالحة للسكن والمعيشة على مدار العام، وتغيير المفهوم الدارج عن المدينة باعتبارها مدينة مصيفية فقط، أو مدينة أبراج.