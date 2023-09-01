تسوية صفقة استحواذ“إنتركونتيننتال إكستشينج” على“بلاك نايت” - جريدة البورصة
التاريخ
9/1/2023 2:01:04 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قالت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية الخميس، إنها توصلت إلى تسوية لحل مخاوف بشأن الممارسات الاحتكارية في صفقة استحواذ شركة“إنتركونتيننتال إكستشينج” على مزود برمجيات الرهن العقاري“بلاك نايت”.
وقال“هنري ليو”، مدير مكتب المنافسة التابع للجنة التجارة الفيدرالية، في بيان:“هذه الصفقة بصيغتها الأصلية كان من شأنها أن تقلل المنافسة في المجالات الرئيسية لعملية إنشاء الرهن العقاري، ما يزيد التكاليف على المقرضين ومشتري المنازل”.
وبحسب البيان المنشور على الموقع الرسمي للوكالة، تتضمن التسوية تخلي“بلاك نايت” عن شركتي“إمباور Empower” و”أوبتيمال بلو Optimal Blue”، وهما شركتان تقدمان خدمات في عملية إنشاء الرهن العقاري، على أن تحصل عليهما شركة“كونستيلايشن سوفتوير Constellation Software”.
وتتطلب الاتفاقية المبرمة مع“إنتركونتيننتال إكستشينج” و”بلاك نايت”، الحصول على موافقة من لجنة التجارة الفيدرالية قبل إعادة شراء أي أصول تم بيعها، أو قبل شراء حصة في أعمال نظام إنشاء القروض، على مدى السنوات العشر القادمة.
وأطلقت لجنة التجارة الفيدرالية في وقت سابق، دعوى قضائية ضد الصفقة المقترحة والبالغة قيمتها 13.1 مليار دولار، والتي تجمع بين أكبر مزودي تكنولوجيا الرهن العقاري، لكنها تحركت هذا الشهر لإسقاطها بينما حاول الجانبان التفاوض على تسوية.
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