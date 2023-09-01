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تسوية صفقة استحواذ“إنتركونتيننتال إكستشينج” على“بلاك نايت” - جريدة البورصة

9/1/2023 2:01:04 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قالت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية الخميس، إنها توصلت إلى تسوية لحل مخاوف بشأن الممارسات الاحتكارية في صفقة استحواذ شركة“إنتركونتيننتال إكستشينج” على مزود برمجيات الرهن العقاري“بلاك نايت”.

وقال“هنري ليو”، مدير مكتب المنافسة التابع للجنة التجارة الفيدرالية، في بيان:“هذه الصفقة بصيغتها الأصلية كان من شأنها أن تقلل المنافسة في المجالات الرئيسية لعملية إنشاء الرهن العقاري، ما يزيد التكاليف على المقرضين ومشتري المنازل”.

وبحسب البيان المنشور على الموقع الرسمي للوكالة، تتضمن التسوية تخلي“بلاك نايت” عن شركتي“إمباور Empower” و”أوبتيمال بلو Optimal Blue”، وهما شركتان تقدمان خدمات في عملية إنشاء الرهن العقاري، على أن تحصل عليهما شركة“كونستيلايشن سوفتوير Constellation Software”.

وتتطلب الاتفاقية المبرمة مع“إنتركونتيننتال إكستشينج” و”بلاك نايت”، الحصول على موافقة من لجنة التجارة الفيدرالية قبل إعادة شراء أي أصول تم بيعها، أو قبل شراء حصة في أعمال نظام إنشاء القروض، على مدى السنوات العشر القادمة.

وأطلقت لجنة التجارة الفيدرالية في وقت سابق، دعوى قضائية ضد الصفقة المقترحة والبالغة قيمتها 13.1 مليار دولار، والتي تجمع بين أكبر مزودي تكنولوجيا الرهن العقاري، لكنها تحركت هذا الشهر لإسقاطها بينما حاول الجانبان التفاوض على تسوية.

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