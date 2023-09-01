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أسعار المنازل البريطانية تسجل أكبر تراجع سنوي منذ 2009 - جريدة البورصة

9/1/2023 2:01:03 PM
(MENAFN- Al-BoNews) تراجعت أسعار المنازل البريطانية بأكبر وتيرة سنوية منذ عام 2009 خلال أغسطس، إذ أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تباطؤ النشاط في سوق الإسكان.

وأظهرت بيانات مزود الرهن العقاري“نيشن وايد” انخفاض الأسعار 5.3% في أغسطس على أساس سنوي، بعدما تراجعت 3.8% في يوليو.

وبذلك فإن أسعار المنازل انخفضت 0.8% في أغسطس على أساس شهري ليصل متوسط تكلفة المنزل إلى 259.153 ألف إسترليني (328.56 ألف دولار).

وذكر“روبرت جاردنر” كبير الاقتصاديين لدى“نيشن وايد”: الارتفاع في تكلفة الاقتراض يعني أن الانخفاض في متوسط أسعار المنازل لم يكن مفاجئًا.

ورفع بنك إنجلترا الفائدة 14 مرة على التوالي منذ ديسمبر 2021 إلى 5.25% حاليًا، من أجل كبح جماح ارتفاع أسعار المستهلكين في البلاد.

أرقام

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