أسعار المنازل البريطانية تسجل أكبر تراجع سنوي منذ 2009 - جريدة البورصة
التاريخ
9/1/2023 2:01:03 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
تراجعت أسعار المنازل البريطانية بأكبر وتيرة سنوية منذ عام 2009 خلال أغسطس، إذ أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تباطؤ النشاط في سوق الإسكان.
وأظهرت بيانات مزود الرهن العقاري“نيشن وايد” انخفاض الأسعار 5.3% في أغسطس على أساس سنوي، بعدما تراجعت 3.8% في يوليو.
وبذلك فإن أسعار المنازل انخفضت 0.8% في أغسطس على أساس شهري ليصل متوسط تكلفة المنزل إلى 259.153 ألف إسترليني (328.56 ألف دولار).
وذكر“روبرت جاردنر” كبير الاقتصاديين لدى“نيشن وايد”: الارتفاع في تكلفة الاقتراض يعني أن الانخفاض في متوسط أسعار المنازل لم يكن مفاجئًا.
ورفع بنك إنجلترا الفائدة 14 مرة على التوالي منذ ديسمبر 2021 إلى 5.25% حاليًا، من أجل كبح جماح ارتفاع أسعار المستهلكين في البلاد.
أرقام
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