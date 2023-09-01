وأظهرت بيانات مزود الرهن العقاري“نيشن وايد” انخفاض الأسعار 5.3% في أغسطس على أساس سنوي، بعدما تراجعت 3.8% في يوليو.

وبذلك فإن أسعار المنازل انخفضت 0.8% في أغسطس على أساس شهري ليصل متوسط تكلفة المنزل إلى 259.153 ألف إسترليني (328.56 ألف دولار).

وذكر“روبرت جاردنر” كبير الاقتصاديين لدى“نيشن وايد”: الارتفاع في تكلفة الاقتراض يعني أن الانخفاض في متوسط أسعار المنازل لم يكن مفاجئًا.

ورفع بنك إنجلترا الفائدة 14 مرة على التوالي منذ ديسمبر 2021 إلى 5.25% حاليًا، من أجل كبح جماح ارتفاع أسعار المستهلكين في البلاد.

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