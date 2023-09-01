توخيل: لا يزال بايرن ميونيخ مرشحا للفوز على جلادباخ

قال توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ إن السجل السيء لفريقه مؤخرا أمام بروسيا مونشنجلادباخ لن يكون في الأذهان عندما يلتقي الفريقان غدا السبت في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، حيث سيكون حامل اللقب المرشح الأوفر حظًا للفوز.

وفشل الفريق البافاري في التغلب على جلادباخ في آخر خمس مباريات في كافة المسابقات، حيث فاز جلادباخ بثلاث وتعادل في اثنتين.

ومنذ موسم 2011-2012 لم يفز أي فريق آخر بمباريات أكثر ضد بايرن في الدوري، حيث حقق جلادباخ عشرة انتصارات وتسع هزائم وخمسة تعادلات.

وقال توخيل مازحا اليوم الجمعة عندما سئل لماذا يوقف بايرن سلسلة عدم هزيمة منافسيه "لأننا لا نؤمن بسلاسل عدم خسارة المنافسين إذا واجهونا.

"قد يحدث في كرة القدم أن الأسلوب والأجواء لا تناسبك في بعض الأحيان وينتهي بك الأمر بالمعاناة ضد فريق".

وأضاف في مؤتمر صحفي "لكننا ما زلنا المرشحين قبل المباراة وسنذهب إلى هناك من أجل الفوز".

وفاز بايرن بمباراتيه في الدوري الألماني هذا الموسم وسجل خلالهما سبعة أهداف حيث حقق هاري كين، المنضم للفريق في صفقة قياسية، نجاحا كبيرا عقب انتقاله مقابل مئة مليون يورو (108 ملايين دولار) من توتنهام هوتسبير قبل أسبوعين.

وسجل قائد منتخب إنجلترا ثلاثة أهداف بالفعل وصنع تمريرة حاسمة واحدة في الفوز على فيردر بريمن وأوجسبورج.

وحصد جلادباخ نقطة واحدة فقط في أول مباراتين واستقبلت شباكه سبعة أهداف.

وقال توخيل: "أمام جلادباخ علينا أن نواصل من حيث توقفنا أمام فيردر بريمن والشوط الثاني ضد أوجسبورج. غدا مباراة جديدة وبداية جديدة. نحن نعرف ما يمكن توقعه".





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