الكرك: الأيام الطبية المجانية الملاذ الصحي للأسر المعوزة



ونفذ المركز الوطني للعناية بصحة المرأة خلال الأيام الماضية، أياما طبية مجانية في الأغوار الجنوبية ولواء القصر استفاد منها نحو ألف مراجع من مختلف الفئات العمرية.



وقالت مديرة المركز الوطني للعناية بصحة المرأة الرائد رحمة الزيدانين، إن المركز يولي جل اهتمامه لتقديم خدماته الطبية المجانية والورش التوعوية للسيدات، كذلك تقديم خدماته الطبية والاجتماعية والنفسية للفئات المستهدفة في مناطق جيوب الفقر في مختلف مناطق محافظة الكرك.



وأشارت مشرف الحملة بيان الشوابكة، إلى أن هذه الأيام الطبية تأتي ضمن سلسلة من الحملات الطبية التي ينفذها المركز الوطني للعناية بصحة المرأة لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية والفحوصات المخبرية، وتشمل تخصصات مختلفة، منها طب العيون وطب الأسرة وهشاشة العظام والكشف المبكر عن سرطان الثدي وتقديم العلاجات اللازمة.



بدوره، قال رئيس الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي فتحي الهويمل، إن أعداد كبيرة من المواطنين استفادت من الأيام الطبية التي ينفذها المركز وبمختلف التخصصات الطبية وكذلك صرف العلاجات لهم، داعيا إلى الاستمرار بتنفيذ هذه الأيام الطبية في منطقة الأغوار الجنوبية التي تعتبر من مناطق جيوب الفقر .