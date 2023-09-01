Saturday, 02 September 2023 03:24 GMT

تصفيات أوروبا 2024: رونالدو في تشكيلة البرتغال مجددا

9/1/2023 10:10:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اختير نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو مجدداً في تشكيلة منتخب البرتغال الذي يخوض مواجهتي سلوفاكيا ولوكسمبورغ ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024.


وتتصدر البرتغال بطلة أوروبا السابقة المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة لنهائيات العام المقبل في ألمانيا.
وتواجه برازيل أوروبا منتخب سلوفاكيا في براتيسلافا الجمعة المقبل، قبل أن تستضيف لوكسمبورغ بعدها بثلاثة أيام.
تشكيلة البرتغال:
في حراسة المرمى:
ديوغو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنكليزي)، روي باتريسيو (روما الإيطالي).
في الدفاع:
ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، نيلسون سيميدو وتوتي (ولفرهامبتون الإنكليزي)، جواو كانسيلو وروبن دياش (مانشستر سيتي الإنكليزي)، دانيلو بيريرا (باريس سان جرمان الفرنسي)، أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، غونسالو إيناسيو (سبورتينغ).
في خط الوسط:
جواو بالينيا (فولهام الإنكليزي)، روبن نيفيش (الهلال)، برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، أوتافيو (النصر)، فيتينيا (باريس سان جرمان)، وبرناردو سيلفا (مانشستر سيتي).
في الهجوم:
ريكاردو هورتا (براغا)، رافايل لياو (ميلان الإيطالي)، جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، كريستيانو رونالدو (النصر)، بيدرو نيتو (وولفرهامبتون)، غونسالو راموس (باريس سان جرمان)، وديوغو جوتا (ليفربول الإنكليزي).

MENAFN01092023000208011052ID1106996172

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث