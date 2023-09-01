تصفيات أوروبا 2024: رونالدو في تشكيلة البرتغال مجددا



وتتصدر البرتغال بطلة أوروبا السابقة المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة لنهائيات العام المقبل في ألمانيا.

وتواجه برازيل أوروبا منتخب سلوفاكيا في براتيسلافا الجمعة المقبل، قبل أن تستضيف لوكسمبورغ بعدها بثلاثة أيام.

تشكيلة البرتغال:

في حراسة المرمى:

ديوغو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنكليزي)، روي باتريسيو (روما الإيطالي).

في الدفاع:

ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، نيلسون سيميدو وتوتي (ولفرهامبتون الإنكليزي)، جواو كانسيلو وروبن دياش (مانشستر سيتي الإنكليزي)، دانيلو بيريرا (باريس سان جرمان الفرنسي)، أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، غونسالو إيناسيو (سبورتينغ).

في خط الوسط:

جواو بالينيا (فولهام الإنكليزي)، روبن نيفيش (الهلال)، برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، أوتافيو (النصر)، فيتينيا (باريس سان جرمان)، وبرناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

في الهجوم:

ريكاردو هورتا (براغا)، رافايل لياو (ميلان الإيطالي)، جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، كريستيانو رونالدو (النصر)، بيدرو نيتو (وولفرهامبتون)، غونسالو راموس (باريس سان جرمان)، وديوغو جوتا (ليفربول الإنكليزي).