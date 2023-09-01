تصفيات أوروبا 2024: رونالدو في تشكيلة البرتغال مجددا

تصفيات أوروبا 2024: رونالدو في تشكيلة البرتغال مجددا
التاريخ
9/1/2023 10:10:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اختير نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو مجدداً في تشكيلة منتخب البرتغال الذي يخوض مواجهتي سلوفاكيا ولوكسمبورغ ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024.
وتتصدر البرتغال بطلة أوروبا السابقة المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة لنهائيات العام المقبل في ألمانيا.
وتواجه برازيل أوروبا منتخب سلوفاكيا في براتيسلافا الجمعة المقبل، قبل أن تستضيف لوكسمبورغ بعدها بثلاثة أيام.
تشكيلة البرتغال:
في حراسة المرمى:
ديوغو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنكليزي)، روي باتريسيو (روما الإيطالي).
في الدفاع:
ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، نيلسون سيميدو وتوتي (ولفرهامبتون الإنكليزي)، جواو كانسيلو وروبن دياش (مانشستر سيتي الإنكليزي)، دانيلو بيريرا (باريس سان جرمان الفرنسي)، أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، غونسالو إيناسيو (سبورتينغ).
في خط الوسط:
جواو بالينيا (فولهام الإنكليزي)، روبن نيفيش (الهلال)، برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، أوتافيو (النصر)، فيتينيا (باريس سان جرمان)، وبرناردو سيلفا (مانشستر سيتي).
في الهجوم:
ريكاردو هورتا (براغا)، رافايل لياو (ميلان الإيطالي)، جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، كريستيانو رونالدو (النصر)، بيدرو نيتو (وولفرهامبتون)، غونسالو راموس (باريس سان جرمان)، وديوغو جوتا (ليفربول الإنكليزي).
MENAFN01092023000208011052ID1106996172
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.