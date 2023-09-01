Saturday, 02 September 2023 03:24 GMT

كاظم الساهر يعلق على وفاة الشاعر كريم العراقي .. ماذا قال؟

9/1/2023 10:10:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق الفنان العراقي كاظم الساهر، يوم الجمعة، على نبأ رحيل الشاعر كريم العراقي.
وكتب الساهر في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي: "الصديق ورفيق الدرب الأستاذ كريم العراقي في ذمة الله.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون".


وأعلن اليوم الجمعة، عن وفاة الشاعر كريم العراقي في احد مستشفيات أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.


والعراقي كريم عودة من مواليد بغداد 1955، شاعر عراقي غنائي وإعلامي، حاصل على جائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية عام 2019.

MENAFN01092023000208011052ID1106996171

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث