كاظم الساهر يعلق على وفاة الشاعر كريم العراقي .. ماذا قال؟
التاريخ
9/1/2023 10:10:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - علق الفنان العراقي كاظم الساهر، يوم الجمعة، على نبأ رحيل الشاعر كريم العراقي.
وكتب الساهر في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي: "الصديق ورفيق الدرب الأستاذ كريم العراقي في ذمة الله.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون".
وأعلن اليوم الجمعة، عن وفاة الشاعر كريم العراقي في احد مستشفيات أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
والعراقي كريم عودة من مواليد بغداد 1955، شاعر عراقي غنائي وإعلامي، حاصل على جائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية عام 2019.
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