كاظم الساهر يعلق على وفاة الشاعر كريم العراقي .. ماذا قال؟



وأعلن اليوم الجمعة، عن وفاة الشاعر كريم العراقي في احد مستشفيات أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.



والعراقي كريم عودة من مواليد بغداد 1955، شاعر عراقي غنائي وإعلامي، حاصل على جائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية عام 2019.

