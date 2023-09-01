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صعود الإسترليني أمام الدولار واليورو

9/1/2023 10:10:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صعدت العملة البريطانية، اليوم الجمعة، مقابل الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).


ووفقا لتقارير اقتصادية بريطانية، فقد ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم أمام العملتين ليصل عند 1.268 دولار، و 1.1668 يورو.


بترا

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