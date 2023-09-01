صعود الإسترليني أمام الدولار واليورو

صعود الإسترليني أمام الدولار واليورو
التاريخ
9/1/2023 10:10:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - صعدت العملة البريطانية، اليوم الجمعة، مقابل الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
ووفقا لتقارير اقتصادية بريطانية، فقد ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم أمام العملتين ليصل عند 1.268 دولار، و 1.1668 يورو.
بترا
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