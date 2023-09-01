الذهب يستقر ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

الذهب يستقر ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية
التاريخ
9/1/2023 10:10:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة، لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومة بتراجع فرص رفع أسعار الفائدة الأميركية هذا العام بعد أسبوع مليء بالبيانات يصدر في ختامه تقرير وظائف مهم.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1938.92 دولار للأونصة، لكنه يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي يزيد على واحد بالمئة بعدما لامست الأسعار أعلى مستوياتها في شهر يوم الأربعاء.
وحومت العقود الأميركية الآجلة للذهب حول 1965.60 دولار، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.4284 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 965.98 دولار. ورغم ذلك، يتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب أسبوعية.
وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1222.90 دولار.
بترا
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