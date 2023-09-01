انخفاض أسعار القمح عالمياً

انخفاض أسعار القمح عالمياً
التاريخ
9/1/2023 10:10:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - انخفضت العقود الآجلة للقمح إلى 5.7 دولار أميركي للبوشل في نهاية آب، لتسجل تراجعا شهريا بنحو 14%.
وضغطت إشارات العرض القوية مع رهانات انخفاض الطلب على أسعار القمح خلال الشهر الماضي.
قالت روسيا إنها ستزيد من شحنات الحبوب في السنة التسويقية الحالية، حيث ارتفعت المخزونات مع توقعات بمحصول قياسي.
وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأميركية أن توقعات الاستهلاك العالمي تم مراجعتها بانخفاض بمقدار 3.4 مليون طن إلى 796.1 مليون طن، وسط انخفاض استخدام الأعلاف في الاتحاد الأوروبي وانخفاض استخدام البذور من قبل الصين.
MENAFN01092023000208011052ID1106996168
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.