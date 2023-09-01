انخفاض أسعار القمح عالمياً



وضغطت إشارات العرض القوية مع رهانات انخفاض الطلب على أسعار القمح خلال الشهر الماضي.



قالت روسيا إنها ستزيد من شحنات الحبوب في السنة التسويقية الحالية، حيث ارتفعت المخزونات مع توقعات بمحصول قياسي.



وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأميركية أن توقعات الاستهلاك العالمي تم مراجعتها بانخفاض بمقدار 3.4 مليون طن إلى 796.1 مليون طن، وسط انخفاض استخدام الأعلاف في الاتحاد الأوروبي وانخفاض استخدام البذور من قبل الصين.

