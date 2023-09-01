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الشوبكي: سعر البنزين هذا الشهر يسجل ثالث أعلى سعر في تاريخ الأردن

9/1/2023 10:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الخبير النفطي عامر الشوبكي إن الحكومة أعلنت رفع أسعار المشتقات النفطية في الأردن لشهر أيلول الحالي بنسب هي الأعلى منذ 9 سنوات .


وأضاف الشوبكي في بيان صحفي ، أن تسعيرة المحروقات لشهر أيلول/ تعد ثالث أعلى سعر بيع لمادة البنزين بشقيه (90، 95) في تاريخ الأردن.
وقررت الحكومة رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 إلى (960) فلسا / لتر، ورفع سعر بيع البنزين اوكتان 95 إلى (1205) فلسا/ لتر، والسولار إلى (800) فلس / لتر.


وتبين للجنة تسعير المحروقات بعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (40) فلسا/ لتر، وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (40) فلسا / لتر ، وارتفاع سعر السولار بمقدار (85) فلسا / لتر.
وبي الشوبكي أن سعر مادة البنزين 90 لشهر آب من العام الماضي، وصل إلى (990) فلسا/ لتر، ومادة بنزين 95 بلغت (1300) فلسا/ لتر، ومادة السولار وصل إلى (755) فلسا/ لتر، فيما بلغت الأسعار في أيلول من العام ذاته لمادة بنزين 90 (985) فلسا/ لتر، وبنزين 95 (1230) فلسا/ لتر، والسولار (790) فلسا/ لتر.


وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن يعود إلى ارتفاع الأسعار عالميا، إضافة إلى الضريبة الثابتة المقطوعة على السعر المحلي المفروضة منذ تموز/ يوليو 2019.


وأوضح الشوبكي أن السولار يباع في الأسواق العالمي بحوالي 125 دولارا للبرميل، وهذا السعر لا يتناسب مع سعر بيع خام برنت اليوم الذي وصل إلى حوالي 88 دولارا للبرميل، إلا أنه أعلى من الأسعار التي سجلت في العامين 2011 و 2014؛ عندما كان متوسط سعر النفط 110 دولار للبرميل.
رغم ارتفاع سعر بيع السولار إلا أنه يباع اليوم بأقل من العام الماضي، عندما كان في ذروته، إذ وصل إلى 160 دولار للبرميل.
وتابع أن ذلك بسبب انخفاض القدرة التكريرية للنفط في المصافي العالمية وشح المعروض من المشتقات النفطية، مع تخفيضات أوبك+ المتفق عليها والطوعية.

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