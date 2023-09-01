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بريست يضم المهاجم الجزائري براهيمي معاراً من نيس

9/1/2023 10:00:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضم نادي بريست الفرنسي الجمعة، المهاجم الدولي الجزائري الشاب بلال براهيمي من مواطنه نيس على سبيل الإعارة، بحسب ما أعلن الأخير.

وصل براهيمي (23 عاماً) إلى نيس في يناير 2022 قادماً من أنجيه مقابل صفقة قدرت بـ 7 ملايين يورو، لكنه فشل في فرض نفسه اساسياً حيث خاض 54 مباراة وسجل 5 أهداف في مختلف المسابقات، علما ان عقده يمتد حتى عام 2026.

وتأتي خطوة انتقال المهاجم الدولي الجزائري ضمن مسعاه للحصول على وقت لعب أطول مما يمكن أن يقدمه له نيس هذا الموسم، في حين أن إعارته إلى بريست ليست مصحوبة بخيار شراء محتمل.

ومن أجل تعويض رحيل براهيمي، تعاقد نيس مع السنغالي أليو بالديه (20 عاماً) حتى عام 2028 من لوزان السويسري.

وساهم بالديه الذي خاض 14 مباراة وسجل 5 أهداف في صعود لوزان إلى الدرجة الأولى في الموسم الماضي، في حيت استمر بتألقه بتسجيله هدفين في 5 مباريات هذا الموسم.

ووقع بالديه عقداً لمدة 5 أعوام مع نيس، وحسب مصادر مختلفة ستصل صفقة انقاله إلى 2.5 مليون يورو.

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