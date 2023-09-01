أبو ظبي الرياضي ينظم برنامج معايشة للمدربين في إسبانيا

نظم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع وكالة "تو ايليفن" للرياضة والتسويق، برنامج معايشة لـ4 مدربين من أندية أبوظبي في أكاديمية نادي كورنيّا الإسبانية، خلال الفترة من 30 يوليو إلى 31 أغسطس الماضيين.

وتأتي تجربة المعايشة ضمن برنامج "ذا كوتش"، لإعداد قاعدة تدريبية جديدة، ضمن مبادرات مجلس أبوظبي الرياضي الطموحة لتمكين الكوادر التدريبية في الإمارة، وتأهيلهم للحصول على الرخص والشهادات المعتمدة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

ومثّل المدرب عبد الله ابراهيم الحمادي، نادي الظفرة، والمدرب عبد الله بلال النوبي، الوحدة، والمدرب عادل عبد الله باسليمان، بني ياس، والمدرب سامي رمضان الراشدي، العين.

واشتملت فترة المعايشة على محاضرات نظرية وتدريبات عملية بمشاركة مدربين من مختلف أنحاء العالم.

وقال طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي: "نسعى من خلال برنامج "ذا كوتش" لتطوير المنظومة الفنية في أندية أبوظبي، ورفدها بالتجارب الاحترافية التي تسهم في تطوير مهارات كوادرنا التدريبية".

وأضاف: "تأتي المعايشة ضمن خطط مجلس أبوظبي الرياضي المتواصلة لتطوير الكوادر التدريبية وتعزيز قاعدة العمل الاحترافي في أنديتنا وأكاديمياتنا، انطلاقا من حرصنا على تقديم وتبني المبادرات الهادفة إلى تحقيق المزيد من المكتسبات لرياضة أبوظبي والإسهام في رفع مستويات أداء الكوادر التدريبية".

واختتم: "سعداء بنتائج برنامج المعايشة الذي أقيم في أحد أهم أكاديميات كرة القدم في أوروبا، ونتطلع للتعاون مع مختلف الجهات المعنية في المزيد من البرامج التطويرية للمدربين في الألعاب الأخرى".





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